Le Monde узнала о «небывалом» росте расходов президента Евросовета Мишеля

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Президент Европейского совета Шарль Мишель значительно увеличил расходы на свои зарубежные поездки, включая полеты на частных самолетах, а также на сопровождающих его работников протокола, охраны и фотографов. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на документы, в которых раскрываются траты главы Евросовета за 2022 год.

Как пишет газета, в 2022 году Мишель только трижды использовал поезд для своих зарубежных поездок, однако на частном самолете он «путешествовал гораздо чаще, чем его предшественники». Так, если предыдущие главы Евросовета Дональд Туск и Херман Ван Ромпей тратили на свои поездки порядка €500 тыс. в год, то в 2023 году расходы Мишеля на поездки запланированы на сумму в €1,985 млн.

Le Monde отмечает, что «пристрастие» к зарубежным поездкам появилось у нынешнего главы Евросовета после ослабления антиковидных ограничений, а многие дипломаты и госслужащие в Брюсселе «обижаются» на политика из-за их дороговизны. По данным издания, использование частных самолетов «дорого обходится и вредно с точки зрения углеродных выбросов».

Как указывает бельгийское издание Soir, в бюджете на следующий год расходы на деятельность главы Евросовета должны вырасти еще на 27,5% и составят €2,6 млн.

В кабинете Мишеля в ответ на запрос Le Monde напомнили, что в качестве главы Евросовета он должен представлять ЕС на международной арене в условиях, когда внешнеполитическая активность союза значительно выросла на фоне украинского кризиса. «Он должен председательствовать на заседаниях Евросовета (саммитах ЕС. — РБК), а также представлять Евросоюз на международной арене в соответствии с Лиссабонским договором, это особенно очевидно ввиду ситуации, с которой мы сталкиваемся», — сообщил изданию представитель кабинета Мишеля.

Он также уточнил, что собственным авиапарком европейские институты, в отличие от государств-членов, не располагают. Использование частного самолета для поездки в Китай в кабинете Мишеля объяснили «карантинными ограничениями» в этой стране.

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