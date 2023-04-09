Защита Трампа рассказала о своем приоритете в судебном разбирательстве

Трампа обвиняют по 34 пунктам в связи с фальсификацией документов при совершении выплат в обмен на молчание их получателей о личной жизни экс-президента. Его адвокат заявил, что юристы будут добиваться снятия всех обвинений

Дональд Трамп (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, которого обвиняют по 34 пунктам, в том числе в фальсификации деловых документов, будут добиваться снятия всех этих обвинений, заявил один из его юристов, Джим Трасти, телеканалу ABC News.

«Я думаю, что ходатайства о снятии [обвинений] должны быть приоритетными, потому что они устраняют этот судебный выкидыш на ранней стадии», — сказал Трасти. По его словам, возможны «очень веские ходатайства», например, в связи со сроком давности и другими обстоятельствами.

Арест и выдвижение обвинений против Трампа — это первый случай уголовного преследования президента США за последние 150 лет. Как отмечает The New York Times, в последний раз человека, занимавшего наивысший государственный пост в США, арестовывали в 1872 году. Тогда в Вашингтоне полицейский арестовал действующего президента Улисса Гранта за превышение скорости.

Обвинения Трампу были предъявлены 4 апреля в суде в Манхэттене в Нью-Йорке. Сначала экс-президент прибыл в офис окружного прокурора, где его арестовали до выдвижения обвинений, затем прошел суд. После заседания Трампа отпустили.

Основной пункт обвинений против бывшего главы государства связан с выплатой его бывшим адвокатом Майклом Коэном $130 тыс. адвокату порноактрисы Сторми Дэниэлс за молчание об интимной связи с Трампом. Это произошло перед выборами 2016 года. Это было оформлено как оплата юридических услуг, что следствие сочло фальсификацией документов.

Среди других обвинений в адрес Трампа:

выплата $30 тыс. бывшему швейцару в Trump Tower, который утверждал, что знает о внебрачном ребенке Трампа;

выплата $150 тыс. женщине, которая заявляла о сексуальных отношениях с Трампом; деньги были выплачены не наличными, а через подставную компанию, документы об истинном предназначении платежа были сфальсифицированы.

Свою вину Трамп не признал. Через два дня после суда экс-президент сообщил, что после этих событий его рейтинги выросли до как никогда высоких уровней, а на предвыборную кампанию удалось собрать $10 млн.