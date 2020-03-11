Джо Байден обошел основного соперника во второй «супервторник» подряд Остались ли у Берни Сандерса шансы переломить ситуацию и стать кандидатом от демократов

Джо Байден увеличил свой отрыв от Берни Сандерса в ходе второго демократического «супервторника». Результаты бывшего вице-президента делают его почти недосягаемым, политологи допускают выход сенатора из гонки

Берни Сандерс (Фото: Brittany Greeson / Getty Images)

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии. Он получил большинство в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури. Его главный соперник, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, победил в Северной Дакоте. В штате Вашингтон во время написания материала результаты еще не были подведены.

Неделей ранее Байден победил в десяти штатах из 14, где проходили праймериз. «Это больше чем возвращение», — прокомментировал свою победу Байден, который начинал кампанию неуверенно и проиграл первые этапы предварительных выборов. В своей речи бывший соратник Барака Обамы поблагодарил Сандерса и его сторонников.

Сандерс итоги второго «супервторника» еще не комментировал. Однако он продолжает участвовать в кампании, следует из слов его помощника. В субботу сенатор намерен принять участие в дебатах, в которых будут дискутировать только он и Байден.

10 марта кандидаты боролись за голоса в общей сложности 352 делегатов, то есть почти за 10% из 3979 представителей штатов и территорий США, которые примут участие в партийном съезде в середине июля. Его делегаты формально изберут кандидата в президенты, голосуя в соответствии с результатами первичных выборов в их округах. Больше всего голосов во вторник было разыграно в штатах Мичиган и Вашингтон — 125 и 98 соответственно. Согласно предварительным итогам нынешнего «супервторника», Байден получил по меньшей мере 176 голосов, а Сандерс — 110. В общем зачете у Байдена, по подсчетам The New York Times, 846 делегатов, у Сандерса — 684.