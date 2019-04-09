СМИ узнали о докладе Чайки о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе»

СМИ узнали о докладе Чайки о хищениях в «Роскосмосе» и «Ростехе»

Более 1,6 млрд руб. были выделены еще в 2018 году на создание новейших разработок вооружения и модернизацию производственной базы, в итоге эти средства были похищены. По результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» похищены более 1,6 млрд руб., выделенных в 2018 году на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации. С документом ознакомились «РИА Новости». По результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела, указывается в докладе.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура сообщала, что по фактам нарушений в работе «Роскосмоса» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала проверялись органами, в дальнейшем на их основе могли быть открыты новые дела.

В январе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК называл «информационной кампанией» сообщения о возбуждении прокуратурой уголовных дел о коррупции в госкорпорации. «Мне кажется неправильным, когда правоохранительные и контрольные органы ради пиара вбрасывают в публику информацию, которая может привести к ухудшению экономического положения госкомпаний. Если у вас есть вопросы или претензии, действуйте», — говорил Рогозин.

В 2018 году прокуратура совместно с правоохранительными органами проверила почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, сообщается в докладе Чайки. В их число вошли «Росатом», «УралВагонЗавод», концерн «Алмаз-Антей», Объединенную авиастроительную корпорацию, а также структуры МЧС, Роспатента, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).