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Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»
Счетная палата впервые раскрыла план своих проверок. В 2019 году ведомство, в частности, проведет аудит нацпроектов и деятельности «Роскосмоса»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Счетная палата впервые сделала общедоступным план своих проверок. Аудиту в 2019 году подвергнутся, в частности, «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд, следует из плана, поступившего в РБК.

Раскрытие плана проверок председатель Счетной палаты Алексей Кудрин анонсировал в конце 2018 года. Документ может корректироваться в течение года, уточнил Кудрин.

Что проверит Счетная палата

  • Счетная палата традиционно проведет аудит федерального бюджета, по итогам которого готовит ежегодные заключения.
  • Среди новых проверок — достижение целей и задач майского указа президента Владимира Путина и национальных проектов. В них будут задействованы все аудиторы Счетной палаты. Следить за выполнением нацпроектов Путин поручил Кудрину в начале года, а Счетная палата уже критиковала их подготовку. При этом аудитор Михаил Мень говорил, что исполнители нацпроектов «перегружены внешним мониторингом»: свою отчетность ведут Совет при президенте по стратегическому развитию, проектный офис правительства, Минфин, Минэкономразвития. «На наш взгляд, эффективным решением было бы создание единого центра и единой информационной платформы управления нацпроектами», — заявил он.
  • В 2019 году Счетная палата проверит «Роскосмос» и его дочерние предприятия на предмет эффективности использования бюджетных средств (в этом году ведомство должно получить полномочия для проверок «дочек» госкорпораций, которыми раньше не обладало). Кудрин уже называл «Роскосмос» рекордсменом по нарушениям, несколько десятков миллиардов, по его словам, были украдены.
  • Счетная палата также проведет аудит госпрограмм по направлению «Обеспечение национальной безопасности».
  • Проверке подвергнется финансирование туризма на Северном Кавказе, а также предоставление субсидий северокавказским республикам. Кроме того, Счетная палата проверит эффективность предоставления госгарантий по кредитам на инвестиции в СКФО.
  • Счетная палата проанализирует, как Росимущество распределяет прибыль по предприятиям, которыми владеет, а также проверит, как распределяют дивиденды во ФГУПах, где полномочия собственников осуществляют федеральные отраслевые министерства.
  • Аудиторы подключатся к анализу неналоговых платежей. Минфин ранее предложил перевести шесть налоговых платежей в Налоговый кодекс, но бизнес выступил против, опасаясь усиления ответственности.
  • Отдельное мероприятие — анализ управления госдолгом в Мордовии, одном из самых закредитованных регионов России. Такие же проверки пройдут в Орловской области и Карелии.
  • Еще одно мероприятие — проверка использования субсидий Управделами президента на общественное питание и производство сельхозпродукции. Проверка пройдет в самом Управделами, его комбинате питания «Кремлевский», торговом доме «Кремлевский» и двух агропромышленных комплексах в Подмосковье.
  • В Севастополе аудиторы проверят расходы на строительство аэропорта Бельбек, а в Крыму — на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту.
  • Проверке подвергнутся бюджетные расходы на оснащение армии военными самолетами в рамках государственной программы вооружения, а также эффективность расходов на работу телеканала «Звезда» Минобороны.
  • Счетная палата не будет проверять Фонд консолидации банковского сектора, через который Центробанк санировал крупнейшие банки России, пока его нет в документе, хотя аудитор Андрей Перчян в прошлом году говорил, что у СП есть планы по такому аудиту. Фонд «находится в некоем пограничном положении», объяснял Перчян: «В полномочиях Счетной палаты можно считать, что есть это, а можно считать, что и поспорить можно».
  • СП проверит передачу банка «Российский капитал» от Агентства по страхованию вкладов Росимуществу, а затем — АИЖК.
  • Аудит пройдет и в Центробанке: СП традиционно проверит счета и операции ЦБ, на которые распространяется действие закона о гостайне.
  • Отдельное мероприятие в плане — комплексная проверка деятельности ВЭБ.РФ в 2016–2018 годах по реализации стратегии развития госкорпорации, а также бизнес-модели ВЭБ.РФ.
  • Пенсионный фонд, НПФ «Будущее»​ и НПФ ВТБ аудиторы проверят на предмет эффективности инвестирования средств пенсионных накоплений.
Автор: Антон Фейнберг
Теги: Счетная палата, аудит
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