Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

Счетная палата впервые раскрыла план своих проверок. В 2019 году ведомство, в частности, проведет аудит нацпроектов и деятельности «Роскосмоса»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Счетная палата впервые сделала общедоступным план своих проверок. Аудиту в 2019 году подвергнутся, в частности, «Роскосмос», строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту, ход реализации нацпроектов, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд, следует из плана, поступившего в РБК.

Раскрытие плана проверок председатель Счетной палаты Алексей Кудрин анонсировал в конце 2018 года. Документ может корректироваться в течение года, уточнил Кудрин.

Что проверит Счетная палата