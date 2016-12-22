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Белый дом обвинил Россию в нарушении своих обязательств по Сирии
Вашингтон вновь обрушился с критикой на Россию в контексте предполагаемой химической атаки в Сирии. Белый дом обвинил Москву в том, что она нарушила свои обязательства положить конец программе химооружия в Сирии
Сара Сандерс (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Россия нарушила свои обязательства по ликвидации программы химического оружия в Сирии. С такими обвинениями в адрес России выступила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

В контексте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума она сказала, что она была предпринята в «соответствии с устоявшейся схемой использования химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом». А Россия и Иран, по ее словам, несут ответственность за материальную поддержку сирийского правительства.

«Теперь также ясно, что Россия нарушила свои обязательства гарантировать ликвидацию программы химического оружия сирийского режима», — добавил Сандерс.

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В минувшее воскресенье с критикой в адрес России по поводу предполагаемой химатаки в городе Дума выступал президент США Дональд Трамп. В своем комментарии он назвал Асада «животным», а Россию и Иран обвинил в том, что они поддерживают сирийский режим. Тогда же Трамп пообещал, что ответственных за эту химатаку ждет расплата.

Позднее Трамп пообещал в течение двух дней принять решение об ответных мерах США. Вашингтон «не может допустить таких зверств», — подчеркнул он. 

Сообщения о предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума начали поступать 8 апреля. Активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) заявили, что атака была совершена сирийскими властями. Жертвами случившегося, по их словам, стали по меньшей мере 49 человек. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что Москва считает власти Сирии непричастными к предполагаемому применению химического оружия в Думе. Ситуация вокруг предполагаемой атаки в Сирии стала поводом для созыва Совбеза ООН.

Химическое оружие в Сирии

Производство отравляющих веществ в Сирии, согласно данным неправительственных организаций и ЦРУ, началось в 1970–1980 годах при участии французских организаций и специалистов.

Положение об уничтожении химического оружия в Сирии было принято после того, как 16 сентября 2013 года был опубликован доклад экспертов ООН о применении химического оружия 21 августа 2013 года в Гуте (пригороде Дамаска).

28 сентября 2013 года единогласно была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 2118 об уничтожении сирийского химического оружия. Первоначальный срок вывоза был определен как 31 декабря 2013 года. Срок вывоза менее опасных химических веществ был назначен на 4 февраля. Фактически эти сроки не были соблюдены.

14 октября 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей производство, накопление и применение химического оружия.

В октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началось уничтожение сирийского химического оружия.

В феврале 2014 года власти Сирии предоставили Организации по запрещению химического оружия план, согласно которому вывоз всех отравляющих веществ с территории страны должен был закончиться 27 апреля 2014 года.

В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг заявляла о том, что 92,5% сирийского химоружия уничтожено или вывезено. О вывозе последней партии сообщили ​23 июня 2014 года.

4 января 2016 года в своем докладе Организация по запрещению химического оружия заявила, что все химикаты, вывезенные из Сирии в 2014 году, уничтожены. Вместе с тем сообщалось, что организация по-прежнему не может получить доступ к некоторым бывшим объектам производства сирийского химического оружия.

В декабре 2016 года власти Сирии сообщали о передаче Организации по запрещению химического оружия свидетельств о применении химического оружия боевиками.

Автор: Мария Бондаренко.
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