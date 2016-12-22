Белый дом обвинил Россию в нарушении своих обязательств по Сирии

Вашингтон вновь обрушился с критикой на Россию в контексте предполагаемой химической атаки в Сирии. Белый дом обвинил Москву в том, что она нарушила свои обязательства положить конец программе химооружия в Сирии

Сара Сандерс (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Россия нарушила свои обязательства по ликвидации программы химического оружия в Сирии. С такими обвинениями в адрес России выступила во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

В контексте предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума она сказала, что она была предпринята в «соответствии с устоявшейся схемой использования химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом». А Россия и Иран, по ее словам, несут ответственность за материальную поддержку сирийского правительства.

«Теперь также ясно, что Россия нарушила свои обязательства гарантировать ликвидацию программы химического оружия сирийского режима», — добавил Сандерс.

В минувшее воскресенье с критикой в адрес России по поводу предполагаемой химатаки в городе Дума выступал президент США Дональд Трамп. В своем комментарии он назвал Асада «животным», а Россию и Иран обвинил в том, что они поддерживают сирийский режим. Тогда же Трамп пообещал, что ответственных за эту химатаку ждет расплата.

Позднее Трамп пообещал в течение двух дней принять решение об ответных мерах США. Вашингтон «не может допустить таких зверств», — подчеркнул он.

Сообщения о предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума начали поступать 8 апреля. Активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) заявили, что атака была совершена сирийскими властями. Жертвами случившегося, по их словам, стали по меньшей мере 49 человек. В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что Москва считает власти Сирии непричастными к предполагаемому применению химического оружия в Думе. Ситуация вокруг предполагаемой атаки в Сирии стала поводом для созыва Совбеза ООН.