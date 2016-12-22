Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,82 59,30 EUR Нал. 74,89 73,09 USD Бирж. 60,36 +2,18 EUR Бирж. 74,39 +3,01 USD ЦБ. 58,57 +0,74 EUR ЦБ. 71,88 +1,18 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6722,00 -281,00 MOEX 2092,96 -8,25% RTS 1094,98 -11,44% Brent 68,44 +2,26% DJIA 24273,78 +1,42% Nasdaq 7059,34 +2,09% FTSE 7194,75 +0,15%
Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска»
Лента новостей
Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Динамо». Онлайн 19:30, Спорт Московская биржа заявила о проблемах с показом данных в торговой системе 19:29, Финансы Российский фондовый рынок за день потерял 820 млрд руб. капитализации 19:22, Финансы «Аэрофлот» 10 апреля отменил рейсы в Мюнхен и Франкфурт из-за забастовок 19:19, Общество Россия запретит поставки свинины и живых свиней из Белоруссии 19:18, Бизнес СМИ сообщили о четырех погибших иранцах при атаке на базу в Сирии 19:14, Общество Криптовалютный рынок подешевел на $20 млрд за несколько часов 19:12, Крипто В Кузбассе восемь детей госпитализировали после посещения бассейна 19:06, Общество В Москве задержали открывшего стрельбу по двум прохожим мужчину 19:03, Общество Какое поколение потребителей самое желанное и выгодное для бизнеса 19:03, РБК и Билайн Минфин предложил ускорить введение пошлин за интернет-покупки дороже €500 18:57, Экономика Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска» 18:55, Политика Правительство расширило список заболеваний для получения инвалидности 18:50, Общество UC Rusal заявил о непростой ситуации из-за санкций США 18:43, Бизнес En+ сообщила об уходе второго иностранца из совета директоров 18:38, Бизнес Курс евро превысил отметку в 75 руб. 18:27, Финансы NBC сообщил об осведомленности США об ударе Израиля по базе в Сирии 18:23, Общество В Ставрополе попросили проверить спектакль в школе о действиях при пожаре 18:13, Общество В Самаре загорелось здание рядом с развлекательным центром 18:12, Общество Путин и Меркель обсудили вероятное применение химоружия в сирийской Думе 18:09, Политика ОАК отказалась от показа гражданской техники и макетов на «Фарнборо» 18:07, Общество Облако «токсичности»: какие скрытые последствия есть у новых санкций 17:59, Экономика Глава Серпуховского района рассказал о выемках документов в администрации 17:51, Политика Власти Мончегорска подтвердили превышение концентрации серы в марте 17:50, Общество «Крайне важная отметка»: что будет с биткоином 17:50, Крипто Эрдоган не стал отказываться от покупки С-400 на фоне новых санкций США 17:50, Политика На Кузбассе задержали 25 лет скрывавшегося под именем брата преступника 17:48, Общество Доходность российского госдолга выросла на фоне санкций США 17:42, Финансы
Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска»
Отравление Скрипалей, 18:55
0
Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска»
Российские дипломаты, чьи заграничные командировки были прерваны высылкой, вскоре вернутся к работе, заверил глава МИДа Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с высланными из разных стран российскими дипломатами указал, что МИД приложит усилия, чтобы их «вынужденный отпуск ​завершился поскорее», передает корреспондент РБК.

По его словам, министерство работает над тем, чтобы все они вновь «вышли на работу на внешнеполитических фронтах» России.

«Я бы не стал подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы эти причины хорошо знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали», — подчеркнул министр, указав, что Москва ответит на эту «беспрецедентную провокацию» адекватно.

«Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы. Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — отметил Лавров.

Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада
Политика

О массовой высылке российских дипломатов западные страны объявили 26 марта. Этот шаг был призван продемонстрировать солидарность с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и выслала из страны 23 российских дипломатов.

Уже к вечеру 26 марта 21 страна (Канада, США, 16 членов ЕС, а также Украина, Албания и Норвегия) обязала в общей сложности 113 сотрудников российских дипмиссий отправиться на родину. На следующий день о высылке российских дипломатов объявили Австралия и Бельгия. В общей сложности к концу марта о высылке объявили 28 стран. Без работы временно остались 145 российских дипломатов.

Высылка солидарности: почему больше сотни дипломатов вернутся в Россию
Политика

Шесть европейских стран отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Это Словакия, Словения, Люксембург, Мальта, Болгария и Португалия.

Москва уже начала вводить ответные меры, объявив о высылке 60 сотрудников дипломатической миссии США, дипломатов из Польши, Литвы, Испании, Нидерландов, Италии, Чехии и других.

Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Демченко.
Главное
Российский фондовый рынок за день потерял 820 млрд руб. капитализации Финансы
Материалы по теме
Четверо российских дипломатов покинули Канаду из-за «дела Скрипаля» Политика
Выдворенные из России дипломаты США покинули посольство в Москве Политика
Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.