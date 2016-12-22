Лавров пообещал высланным дипломатам скорый конец «вынужденного отпуска»

Российские дипломаты, чьи заграничные командировки были прерваны высылкой, вскоре вернутся к работе, заверил глава МИДа Сергей Лавров

Сергей Лавров (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи с высланными из разных стран российскими дипломатами указал, что МИД приложит усилия, чтобы их «вынужденный отпуск ​завершился поскорее», передает корреспондент РБК.

По его словам, министерство работает над тем, чтобы все они вновь «вышли на работу на внешнеполитических фронтах» России.

«Я бы не стал подробно останавливаться на причинах, по которым ваши загранкомандировки были досрочно прекращены, вы эти причины хорошо знаете. Они не имеют ничего общего с той работой, которую вы делали», — подчеркнул министр, указав, что Москва ответит на эту «беспрецедентную провокацию» адекватно.

«Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы. Это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — отметил Лавров.

О массовой высылке российских дипломатов западные страны объявили 26 марта. Этот шаг был призван продемонстрировать солидарность с Великобританией, которая обвинила Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и выслала из страны 23 российских дипломатов.

Уже к вечеру 26 марта 21 страна (Канада, США, 16 членов ЕС, а также Украина, Албания и Норвегия) обязала в общей сложности 113 сотрудников российских дипмиссий отправиться на родину. На следующий день о высылке российских дипломатов объявили Австралия и Бельгия. В общей сложности к концу марта о высылке объявили 28 стран. Без работы временно остались 145 российских дипломатов.

Шесть европейских стран отозвали своих послов из Москвы для консультаций. Это Словакия, Словения, Люксембург, Мальта, Болгария и Португалия.

Москва уже начала вводить ответные меры, объявив о высылке 60 сотрудников дипломатической миссии США, дипломатов из Польши, Литвы, Испании, Нидерландов, Италии, Чехии и других.