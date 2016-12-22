МИД назвал сроки высылки американских дипломатов из России

Американские дипломатические работники, высылаемые из России, должны покинуть страну до 5 апреля. Об этом говорится в заявлении МИДа.

Всего из России будут высланы 60 дипработников — 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника Генерального консульства США в Екатеринбурге. Российские власти объявили их persona non grata. Согласно сообщению МИДа, их присутствие в России было сочтено нежелательным из-за «деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом».

В заявлении указываются также и сроки, в которые должно быть закрыто американское генконсульство в Санкт-Петербурге. Освободить здание дипломаты должны до 31 марта.

Об ответных мерах России на высылку 60 российских дипломатических работников из США и закрытие генконсульства в Сиэтле глава МИДа Сергей Лавров объявил 29 марта. Министр подчеркнул, что ответ будет дан также на высылку российских дипломатов из других стран, он будет «зеркальным, и не только».

К настоящему моменту о высылке российских дипломатов объявили 28 стран. Первой среди них была Великобритания. Позднее ее примеру последовали США, Канада, Германия, Франция, Украина и иные страны. Последней в списке 29 марта оказалась Грузия. Всего российские диппредставительства за рубежом вынуждены покинуть более 140 дипломатов.