СМИ узнали о перехвате в день отравления Скрипаля сообщения о «посылке»

Британские специалисты перехватили в день отравления Скрипаля сообщение, в котором содержалась фраза «посылка была доставлена». На основе в том числе этих данных в Лондоне сделали вывод о причастности Москвы к отравлению

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Британская разведка вскоре после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии перехватила электронное сообщение со словами «посылка была доставлена», отправленное в Москву. Об этом сообщает британский таблоид Sunday Express. Перехваченное сообщение входило в данные разведки, которые позволили премьер-министру Терезе Мэй сделать вывод, что за покушением «со всей вероятностью» стояла Россия.​

По утверждению источников издания, которые ознакомились с этими разведданными, сообщение о посылке было перехвачено специалистами Королевских военно-воздушных сил Британии, которые находятся на Кипре. Всего были перехвачены два сообщения: одно — 4 марта, второе — днем ранее.

Одно из сообщений было отправлено 4 марта из места, расположенного недалеко от Дамаска, «официальному лицу» в Москву. Именно это сообщение включало фразы «посылка была доставлена» и два человека «сделали успешный отход» (made a successful egress). Лейтенант ВВС, перехватив это сообщение, связал его с другим сообщением, перехваченным на день раньше. Но источники газеты не раскрыли его содержание, отметив, что это сообщение стало иметь значение только после отравления Скрипаля.

Опровержимые доказательства: как «Новичок» привел британцев под Саратов Политика

В пятницу, 6 апреля, британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила о том, что боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, как утверждает Британия, отравили Сергея Скрипаля, было разработано на исследовательской базе в Шиханах в Саратовской области.

Ученый Вил Мирзаянов, который первым рассказал о секретной разработке «Новичка», в разговоре с РБК отметил, что вещество разрабатывалось в филиале ГосНИИОХТа (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии), а его испытания проводились на полигоне 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны, расположенного в Шиханах.

В пятницу, 6 апреля, британские медики сообщили о том, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Его дочь Юлия поправилась еще раньше и уже выступила с заявлением по сложившейся ситуации. По информации The Times, им предложат переехать в США для лучшей защиты.

«Если вы не причастны к преступлению, то зачем прятать концы в воду», — ответили на сообщения о переезде Скрипалей в США в посольстве России в Лондоне. «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от собственной семьи, доказательства — от домашних животных до целых домов — уничтожены, ответ британских СМИ «под контролем властей», — добавили в дипмиссии.