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В Киеве связали «Северный поток-2» с угрозой большой войны на Украине
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В Киеве связали «Северный поток-2» с угрозой большой войны на Украине
Политика, 00:22
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В Киеве связали «Северный поток-2» с угрозой большой войны на Украине
Россия не начала полномасштабную агрессию против Украины из-за газопроводов в Европу, заявил Андрей Парубий. По его мнению, газопроводы стали главным сдерживающим фактором. При этом он призвал Европу запретить «Северный поток-2»
Андрей Парубий (Фото: Владислав Мусиенко / ИнА «Украинское фото»)

Транзитные газопроводы, по которым в Европу поступает российский газ стали сдерживающим фактором, который не позволил России начать широкомасштабную агрессию против Украины, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий. При этом он призвал западных партнеров не допустить строительства газопровода «Северный поток-2».

«Многие украинские и западные аналитики убеждены, что наличие в Украине газопровода было одним из сдерживающих факторов, которые не допустили принятия решения о полномасштабной агрессии и атаке на Украину», — цитирует «Интерфакс-Украина» слова Парубия из интервью телеканалу «Рада».

«Аналитики считают, что если удастся реализовать концепцию «Северного потока-2», когда удастся реализовать альтернативные потоки поставок энергоресурсов не через Украину, а через «Северный поток-2», это станет для военного руководства России и для Путина вспомогательным фактором для возможных агрессивных действий и возможных полномасштабных атак на Украину», — добавил спикер.

Парубий отметил также, что украинское руководство хотело бы, чтобы «европейские партнеры заняли единогласную и консолидированную позицию о недопущении строительства «Северного потока-2». При этом он уточнил, что признал, что в Европе есть сторонники строительства газопровода в обход Украины. По его словам, Россия направляла значительные средства на то, чтобы коррумпировать определенных европейских чиновников.

Ранее 5 апреля Верховная рада призвала мировое сообщество принять меры против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Документ поддержали 266 депутатов, для принятия заявления было необходимо 226 голосов. «Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода «Северный поток-2», не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта», — говорится в заявлении.
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: война , Андрей Парубий , «Северный поток-2»
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