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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль решил остановить энергоснабжение сектора Газа

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глава Минэнерго Израиля поручил немедленно остановить электроснабжение сектора Газа. Так Израиль добивается возвращения оставшихся в плену заложников и ухода ХАМАС из региона. В начале войны Израиль также прекращал энергоснабжение
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Министр энергетики и инфраструктуры Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа. Он направил Израильской электрической корпорации требование прекратить продажу электроэнергии электростанциям Газы.

«Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы все похищенные вернулись, и мы гарантируем, что [палестинской группировки] ХАМАС не будет в Газе послезавтра», — сказал он в видеообращении (цитата по The Times of Israel).

Израиль поставлял большую часть энергии в сектор Газа. В начале войны в октябре 2023 года, когда бойцы ХАМАС напали на израильские южные территории, Израиль также прекращал поставки в рамках полномасштабной блокады палестинского эксклава, после чего в секторе Газа отключилась единственная электростанция. К середине ноября 2023 года под давлением США Израиль смягчил свою позицию и разрешил поставки ограниченного количества горючего, но перебои в электроснабжении региона сохранялись.

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Фото:Dawoud Abu Alkas / Reuters

19 января стороны заключили второе за время войны перемирие. Срок первого этапа, в рамках которого ХАМАС отпустил 44 израильских заложника, а Израиль освободил около 2 тыс. палестинских заключенных, истек 2 марта. По оценкам израильской стороны, в плену остаются 59 человек, из них по меньшей мере 32 числятся погибшими.

Израиль одобрил предложение США о продолжении перемирия на период Рамадана (до 29 марта) и Песаха (12–19 апреля). ХАМАС не принял предложение, выступив за переход ко второй фазе соглашения, которая предполагает полное прекращение боевых действий, окончательный вывод израильских военных из сектора Газа и освобождение всех оставшихся заложников.

Израиль заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. The Wall Street Journal 8 марта написала, что израильская сторона разработала план давления на ХАМАС, поскольку переговоры о продлении перемирия зашли в тупик. План предусматривает действия вплоть до нового вторжения израильских сил в эксклав. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич рассказал, что следующими шагами после блокады гуманитарных поставок могут стать может отключение электричества и водоснабжение в секторе Газа.

Израиль координирует свои действия с США. Американский президент Дональд Трамп 5 марта потребовал от ХАМАС освободить всех заложников, вернуть тела убитых и уйти из сектора Газа. «Я посылаю Израилю все необходимое, чтобы закончить работу, ни один член ХАМАС не будет в безопасности, если вы не сделаете то, что я говорю», — подчеркнул он.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Израиль сектор Газа энергоблокада ХАМАС заложники
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