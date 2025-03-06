WP узнала о планах Израиля ужесточить контроль за поставками в Газу

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Израиль объявил о планах взять под полный контроль всю гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, а также ее распределение, сообщили газете The Washington Post источники в гуманитарных организациях.



Согласно плану израильских властей, для ввоза товаров в Газу будет работать единственный пропускной пункт «Керем-Шалом» на юго-восточной границе анклава. Израильские структуры будут проверять все товары, после чего они отправятся в специально созданные логистические центры, за обеспечение безопасности которых будут отвечать частные подрядчики.



Гуманитарная помощь будет доставляться только в одобренные Израилем точки распределения, причем местонахождение каждой партии будет отслеживаться вплоть до конечного получателя. Также Израиль планирует проверять всех сотрудников гуманитарных организаций и их подрядчиков на предмет связи с исламистскими группировками.Если план Израиля будет претворен в жизнь, гуманитарным организациям придется закрыть около 60 складов, которые в настоящее время используются для распределения продуктов питания, медицинских принадлежностей и другой жизненно важной помощи жителям Газы, отметили источники The Washington Post.

2 марта Израиль заблокировал доступ любой гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа ХАМАС принять план продолжения мирных переговоров, предложенный спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Офис Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на режим прекращения огня, если не будут освобождены израильские заложники, и предупредил о возможных последствиях, если движение ХАМАС будет продолжать игнорировать предложенный США план.



3 марта телеканал Kan 11 со ссылкой на источники сообщил, что Израиль готов возобновить боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС откажется продлевать первый этап соглашения о прекращении огня и об освобождении заложников. Перед этим, по данным канала, Израиль вынудит жителей сектора Газа, вернувшихся на север, эвакуироваться на юг анклава.