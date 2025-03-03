Каллас заявила о смене позиции США по Украине после встречи с русскими

Для ЕС стало неожиданным изменение позиции США по Украине, это произошло после их переговоров с Россией, заявила глава европейской дипломатии. В Кремле увидели «более сбалансированную» политику Вашингтона после резолюций в ООН

Кая Каллас (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

ЕС и США были соавторами резолюции в ООН по Украине, и для Брюсселя стало неожиданностью изменение позиции Вашингтона, которое произошло после встречи с представителями Москвы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью CBS News.

«Это [резолюция] не имеет практического значения, но, очевидно, говорит о том, какие принципы в мире мы поддерживаем, — сказала она. — И для нас стало неожиданностью, что США внезапно изменили свою позицию. Я должна, знаете ли, отметить, что мы вместе с новой администрацией разработали резолюцию о поддержке Украины. Но когда они встретились с русскими, что-то произошло, потому что поведение изменилось».

Каллас заявила о желании ЕС «работать с трансатлантическими партнерами над принципами, которых всегда придерживались США». Она напомнила, что родилась в Эстонии, которая обрела независимость в 1991 году. «Это было время, когда [бывший президент США] Рональд Рейган действительно упорно боролся за свободы, и мы благодарны Америке за это. Мы вернули себе независимость и свободу, а значит процветание и благополучие нашего народа», — отметила глава европейской дипломатии.

Теперь, по ее словам, США «не борются за свободу и независимость», а также основные принципы международного права.

В третью годовщину военной операции на Украине, 24 февраля, Генассамблея ООН приняла две резолюции в отношении конфликта. Инициатором первой были США, второй — Украина. В американской версии документа отсутствовала формулировка «агрессия России», выражалась «скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта», а главной целью ООН было названо «поддержание международного мира и безопасности и мирное разрешение споров». Украинский вариант осуждает действия России и призывает завершить конфликт в 2025 году, а также защищать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Американскую резолюцию приняли после внесения поправок, предложенных ЕС и одобренных большинством членов ООН. США воздержались от голосования по своему документу и выступили против украинского варианта. Через несколько часов резолюцию США рассмотрел и принял без правок десять голосами Совбез ООН. Великобритания, Франция, Греция, Дания и Словения воздержались от голосования.

В Кремле после этого отмечали, что позиция США по конфликту на Украине стала «более сбалансированной». Постпред России в ООН Василий Небензя утверждал, что европейские делегации в международной организации пытались «саботировать намечающиеся позитивные подвижки в направлении разрешения кризиса». Он называл поправки ЕС «несбалансированными, политизированными пассажами, которые никак не могут приблизить наступление мира».