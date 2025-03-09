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Военная операция на Украине ,  
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Forbes сообщил о проблемах с F-16 на Украине из-за прекращения помощи США

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Военная операция на Украине
Без помощи США Украина не сможет перепрограммировать системы «глушилок» на F-16, если Россия адаптирует к ним свои радары, пишет Forbes. Он отмечает, что у Киева есть еще французские Mirage, которые могут заменить эти машины
Истребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины (Фото: Anadolu / Reuters)

Из-за прекращения военной поддержки США у Украины могут возникнуть проблемы с истребителями F-16 американского производства, которые ей поставляют европейские союзники, поскольку Вашингтон приостановил в том числе поддержку систем радиолокационного подавления этих машин, сообщает Forbes.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия решили передать Украине около 80 истребителей F-16, из них Киев уже получил примерно 18 самолетов, пишет Forbes. США сами не поставляют F-16, но помогли обучить украинских пилотов, предоставили запасные части и боеприпасы, а также выделили команду для программирования систем радиоэлектронного противодействия AN/ALQ-131, которая находится в «подбрюшье» истребителя.

Представитель американских ВВС пояснил, что эта система, в частности, может «на мгновение обеспечить вам превосходство в воздухе для достижения цели, которая имеет стратегическое значение и воздействие».

Forbes отмечает, что AN/ALQ-131 для ВВС Украины стала критически важным средством, поскольку украинские истребители не оснащены «значительными» средствами создания помех, из-за чего Киев потерял много самолетов еще в начале боев.

В дополнение к этой технологии F-16 могут оснащаться интегрированной системой дозирования Pylon (PIDS) и интегрированными системами радиоэлектронной борьбы Pylon (ECIPS). Первая выбрасывает металлическую крошку и горящие сигнальные ракеты, чтобы обмануть приближающиеся зенитные ракеты с радарным и инфракрасным наведением.

Вторая включает пассивную защиту в дополнение к активным системам защиты от помех и сигнальных ракет, включая систему постановки помех AN/ALQ-162 для подавления наземных радаров, а также систему предупреждения о ракетном нападении AN/AAR-60 для срабатывания средств защиты.

Однако российские ВВС могут избежать создаваемых помех, перепрограммировав свои радары на работу на других частотах, и в условиях прекращения помощи США Украина вынуждена использовать технологии, которые могут устареть, подчеркивает Forbes.

На Западе усомнились, что разведданные Европы заменят Киеву американские
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Тем не менее у Украины остаются поставляемые Францией истребители Mirage 2000, которые оснащены собственными «глушилками», в чьем программировании не участвуют США, и которые могут потенциально заместить американские технологии, отмечает газета. Первые машины Киев получил в начале февраля. По данным Le Journal du Dimanche, речь может идти о шести Mirage 2000-5.

7 марта после группового удара российских сил по украинским объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса, ВВС Украины заявили о первом применении Mirage.

В долгосрочной перспективе Украина может заменить системы радиоэлектронного противодействия F-16 на технологии неамериканского производства, однако это потребует значительных затрат и времени, чего сейчас страна не может себе позволить, заключает Forbes.

США прекратили военную помощь и предоставление разведданных Украине на этой неделе после перепалки президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Трамп обвинил Зеленского в неготовности к мирным переговорам. После прекращения военной поддержки Зеленский заявил, что готов «работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира», и сообщал о работе над первыми шагами к этому. На следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры делегаций США и Украины.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
F-16 США Франция военная помощь истребители
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