Первые истребители Mirage прибыли на Украину

В Париже в конце января говорили, что сроки поставки переносятся на конец квартала, однако первые самолеты Киев получил уже сегодня

Истребитель Mirage 2000 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые самолеты Mirage уже находятся на территории Украины.

«6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон анонсировал поставку Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли на Украину. С украинскими летчиками, которые в течение нескольких месяцев проходили обучение во Франции, они теперь будут участвовать в защите неба Украины», — написал он на своей странице в социальной сети X.

28 января, выступая в эфире радиостанции Sud, Лекорню говорил, что истребители появятся в небе Украины к концу первого квартала.

Сроки поставок самолетов переносились несколько раз. Изначально Макрон говорил, что их поставят до конца 2024 года, после завершения программы обучения пилотов. Но в октябре Лекорню заявил, что Украина получит эти машины в первой половине 2025 года.

Французские власти не уточнили, сколько истребителей будет передано Киеву. Издание Journal de Dimanche в октябре утверждало, что речь может идти о шести Mirage 2000-5 (модернизированная версия истребителя четвертого поколения Mirage 2000).

Россия осуждает любую военную помощь Украине, считая, что она лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.