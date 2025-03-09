Минобороны сообщило о взятии под контроль Константинополя в ДНР

Село Константинополь в ДНР перешло под контроль России, сообщило Минобороны. Оно расположено в 2 км от Андреевки, которую российские войска заняли 6 марта

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Константинополь в ДНР, говорится в ежедневной сводке Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Константинополь находится в Великоновоселковском районе на западе ДНР, в 2 км от Андреевки. Последняя перешла под контроль России 6 марта. По состоянию на 2001 год в Константинополе проживало 1076 человек.

За минувшие сутки российские подразделения также нанесли поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое, Воскресенка, Днепроэнергия и Разлив в ДНР, противник потерял более 145 военнослужащих, заключили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили , что российские силы освободили село Лебедевка в Курской области, а также заняли хутор Новенькое в Сумской области.

О боях в Константинополе 2 марта рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он называл очевидным продвижение российских сил после взятия Улаклы и отметил расширение их зоны контроля на красноармейском направлении.

Минобороны 23 февраля отчитывалось о взятии под контроль села Унакла. Этот населенный пункт также находится в Великоновоселковском районе ДНР в 12 км к западу от Курахово. В тот же день подразделения группировки войск «Центр» заняли село Новоандреевка в Волновахском районе, в 15 км от города Угледар.