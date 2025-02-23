Российская армия взяла Улаклы и Новоандреевку
Российская армия взяла населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.
Село Улаклы расположено в Великоновоселковском районе ДНР, в 12 км к западу от Курахово. Население по переписи 2001 года составляло 867 человек. Его взяли подразделения Южной группировки войск. Также они нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка ДНР.
Село Новоандреевка находится в Волновахском районе, в 15 км к юго-востоку от Угледара. Население по переписи 2001 года составляло 905 человек. Село взяли подразделения группировки войск «Центр». Также они нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка в ДНР.
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