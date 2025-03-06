Минобороны сообщило о взятии под контроль Андреевки в ДНР

Село находится в 15 км к западу от Курахово. К прошлой осени Андреевку покинула половина жителей, там оставались менее 6 тыс. человек

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Российские подразделения группировки «Центр» взяли под контроль село Андреевка в ДНР, сообщает Минобороны.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево», — сказано в сводке ведомства.

Село расположено в Великоновоселовском районе на западе региона, в 15 км к западу от Курахово и примерно в 40 км к западу от Донецка. Осенью местные власти сообщали, что за время конфликта года население Андреевки сократилось вдвое, там остались менее 6 тыс. человек.

Рядом с Андреевкой находятся села Богатырь, Константинополь и Разлив. Глава ДНР Денис Пушилин говорил в начале марта о боях в этом районе и прогнозировал, что российские подразделения в дальнейшем займутся взятием Богатыря.

Накануне, 5 марта, Минобороны объявило о взятии пункта Привольное неподалеку от Андреевки.