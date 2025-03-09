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Военная операция на Украине ,  
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Вице-президент США сообщил об испуге дочери из-за прокиевских активистов

Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс продолжает сталкиваться с проукраинскими протестующими. Политик рассказал, что в этот раз они появились, когда он гулял с ребенком
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Leah Millis / Reuters)

Проукраинские активисты преследовали вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки с трехлетней дочерью, рассказал политик в X.

С его слов, протестующие скандировали лозунги и напугали ребенка, из-за чего вице-президент решил несколько минут с ними поговорить, чтобы они перестали мешать прогулке, почти все активисты согласились.

«В основном это был уважительный разговор, но если вы ради политического протеста преследуете трехлетнего ребенка, вы дерьмовый человек», — написал Вэнс.

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Джэй Ди Вэнс

Акции протеста в местах, где появляется Вэнс, начали собираться после его перепалки с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале. Тогда вице-президент посчитал заявления Зеленского провокационными и раскритиковал его, тот ответил выдвинул ответные претензии. В начале марта Вэнсу перевез семью в «неизвестное место» в связи с появлениями протестующих.

«Я надеюсь, что жители Вермонта помнят, что вице-президент находится здесь в семейной поездке со своими маленькими детьми, и, хотя мы не всегда соглашаемся друг с другом, мы должны проявлять уважение», — обратился к жителям Вермонта, где отдыхал вице-президент, губернатор Фил Скотт.

По сведениям Bloomberg, в отношении Украины вице-президент США занимает более жесткую позицию, чем президент Дональд Трамп. Его взгляды также контрастируют с более умеренными позициями госсекретаря США Марко Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника по Украине Кита Келлога.

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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