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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс на курорте в США столкнулся с проукраинскими активистами

Сюжет
Военная операция на Украине
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images)

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс столкнулся с проукраинскими протестующими во время семейного отдыха на горнолыжном курорте в штате Вермонт. Об этом сообщает телеканал Fox News. Акция прошла менее чем через сутки после его напряженного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По данным телеканала, сотни демонстрантов собрались у курорта Sugarbush Resort в городе Уоррен, где Вэнс отдыхал с семьей. Протестующие выстроились вдоль дороги, держа плакаты с лозунгами в поддержку Украины и обвинениями в адрес вице-президента. В частности, на транспарантах можно было увидеть надписи «Трамп служит Путину» и «Поддержите Украину».

Как сообщает Fox News, Вэнс изначально планировал остановиться в четырехзвездочном отеле рядом с курортом, однако впоследствии сменил место проживания. Источник телеканала рассказал, что это решение было принято еще до начала протестов.

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28 февраля во время встречи в Овальном кабинете между Зеленским и Вэнсом разгорелся спор о стратегии окончания российско-украинского конфликта. Президент Украины заявил, что Россия нарушала все мирные соглашения, а дипломатия без силы неэффективна. Вэнс, в свою очередь, настаивал, что переговоры — единственный путь, а также критиковал мобилизационную политику Украины.

Напряжение возросло, когда Вэнс обвинил Зеленского в недостаточной благодарности США, а тот напомнил, что неоднократно выражал признательность американскому народу. Президент США Дональд Трамп поддержал Вэнса, заявив, что Украина без США не победит, и осудил позицию Зеленского как неблагодарную.

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Джеймс Дэвид Вэнс Владимир Зеленский Белый дом США Украина
Джеймс Дэвид Вэнс фото

Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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