В Армении изменили дату празднования Дня органов нацбезопасности
Правительство Армении изменило дату празднования Дня органов национальной безопасности. Профессиональный праздник сотрудники Службы нацбезопасности республики теперь будут отмечать 8 января. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны Николы Пашиняна.
«Согласно постановлению правительства, предлагается пересмотреть дату празднования Дня сотрудника Агентства национальной безопасности: в Республике Армения День сотрудника Агентства национальной безопасности планируется отмечать ежегодно 8 января», — говорится в сообщении.
Ранее этот праздник отмечали 20 декабря.
Об изменениях в работе системы нацбезопасности Пашинян заявлял в феврале 2024 года. Как сообщило агентство Armenia Today, премьер считает необходимым обновить концепции реформирования ВС Армении и Стратегии национальной безопасности страны.
По его словам, план реформ был готов два года назад, но документ потерял актуальность после событий 2022 года. Пашинян добавил, что новая концепция будет готова к концу 2024 года.
Армянский премьер отметил, что властям страны нужно понять, с какими странами выстраивать отношения в оборонной и военно-технической сфере. Необходимо определить, изменится ли сотрудничество с Россией в этой области, подчеркнул он.
В частности, Ереван заявлял о фактической заморозке своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Пашиняна, организация не выполняет свои обязательства в отношении Армении. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не видит ясности в позиции Армении по вопросу ОДКБ.
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