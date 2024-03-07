 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Армении изменили дату празднования Дня органов нацбезопасности

В Армении изменили дату празднования Дня органов нацбезопасности
Фото: sns.am
Фото: sns.am

Правительство Армении изменило дату празднования Дня органов национальной безопасности. Профессиональный праздник сотрудники Службы нацбезопасности республики теперь будут отмечать 8 января. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра страны Николы Пашиняна.

«Согласно постановлению правительства, предлагается пересмотреть дату празднования Дня сотрудника Агентства национальной безопасности: в Республике Армения День сотрудника Агентства национальной безопасности планируется отмечать ежегодно 8 января», — говорится в сообщении.

Ранее этот праздник отмечали 20 декабря.

В Армении уволили и назначили обратно главу Службы нацбезопасности
Политика
Армен Абазян

Об изменениях в работе системы нацбезопасности Пашинян заявлял в феврале 2024 года. Как сообщило агентство Armenia Today, премьер считает необходимым обновить концепции реформирования ВС Армении и Стратегии национальной безопасности страны.

По его словам, план реформ был готов два года назад, но документ потерял актуальность после событий 2022 года. Пашинян добавил, что новая концепция будет готова к концу 2024 года.

Армянский премьер отметил, что властям страны нужно понять, с какими странами выстраивать отношения в оборонной и военно-технической сфере. Необходимо определить, изменится ли сотрудничество с Россией в этой области, подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
ChatGPT сделал приложение с нуля: неоднозначный опыт российской компании
З0-летние сотрудники бунтуют против «директив сверху». Как ими управлять
Без обуви и алкоголя: 10 простых способов уснуть в самолете
Почему мы все разом выгорели. И что с этим делать

В частности, Ереван заявлял о фактической заморозке своего участия в Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Пашиняна, организация не выполняет свои обязательства в отношении Армении. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что не видит ясности в позиции Армении по вопросу ОДКБ.

Названы самые высокооплачиваемые актеры мира. Рейтинг

У Байдена осталась только одна соперница. Что о ней известно

Германия «настоятельно» рекомендовала гражданам не ездить в Россию

Между странами ЕС может начаться конфликт из-за воды. Что происходит

Мошенники придумали новую схему кражи денег с карт. Как не попасться

Россиян предупредили о риске облысения кукол Barbie, Bratz и Hasbro

Названа стоимость Lada Vesta c «автоматом»

Брокеры составили портрет среднестатистической женщины-инвестора

Аналитики назвали города с наибольшим ростом цен на жилье

Как сильно доллар упадет в марте? Прогноз SberCIB

Акции Сбербанка пробили психологический уровень ₽300. Продолжится ли рост?

Минфин нарастит покупки валюты и золота. Что это значит?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?

Сколько дивидендов заплатит банк «Санкт-Петербург»? Подсчеты «РБК Инвестиций»
Теги
Персоны
Армения Никол Пашинян национальная безопасность
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
В Армении уволили и назначили обратно главу Службы нацбезопасности
Политика
Президент Армении уволил нового главу Службы нацбезопасности спустя месяц
Политика
Президент Армении уволил глав Службы нацбезопасности и полиции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 16:33
Майк Тайсон проведет бой с блогером Джейком Полом Спорт, 18:07
Рынок акций Европы вырос до рекордного уровня после решения ЕЦБ Инвестиции, 18:04
Кремль заявил о линии Макрона на «стратегическое поражение» России Политика, 17:52
Минобороны Эстонии решило отказаться от продукции Mars и Nestle Политика, 17:44
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты Финансы, 17:43
Квартиры в новостройках Москвы уменьшились на 13,5 кв. м за 5 лет Недвижимость, 17:32
Сбежавшего из РПЛ норвежца наказали в саудовской лиге за плевок в игрока Спорт, 17:27
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Париж подписал соглашение с Молдавией и создаст военную миссию в стране Политика, 17:26
В Армении изменили дату празднования Дня органов нацбезопасности Политика, 17:17
Прокуратура обжаловала приговор снявшим скальп с жителя Электростали Общество, 17:09
Во Франции восстановили шпиль Нотр-Дам-де-Пари Недвижимость, 17:07
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 17:06
Казахстан опроверг сообщения о поставках оружия на Украину Политика, 17:03
Швеция официально вступила в НАТО⁠ Политика, 16:53