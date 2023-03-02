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Bloomberg сообщил о «сужении окна» для удара Израиля по Ирану

Bloomberg сообщил о «сужении окна» для удара Израиля по Ирану из-за желания получить ПВО
Иран рассчитывает получить российские зенитные ракетные комплексы С-400, сообщает агентство
Комплекс С-400
Комплекс С-400 (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Иран хочет получить российские зенитные ракетные комплексы С-400, что «сузит окно» для потенциального удара Израиля по Тегерану в случае создания ядерного оружия, считают израильские официальные лица, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что, хотя Россия открыто не заявляла, будет ли она поставлять системы ПВО, после начала военных действий на Украине Москва и Тегеран сблизились.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе пообещал сделать все возможное, чтобы не дать Исламской Республике получить ядерное оружие. «Чем дольше вы ждете, тем сложнее становится», — говорил он об ударе по Ирану на конференции по безопасности в Тель-Авиве.

Летом прошлого года занимавший тогда пост министра обороны Бени Ганц не исключал нанесения удара по Ирану в случае разработки ядерного оружия.

Израиль уже наносил удар по ядерному реактору «Осирак» в Ираке в 1981 году. В 2007 году он уничтожил предполагаемый ядерный реактор в Дайр-эз-Зауре в Сирии.

В середине февраля Bloomberg сообщал, что международные наблюдатели в Иране обнаружили уран, обогащенный до уровня, чуть ниже нужного для создания ядерного оружия. Сейчас Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выясняет, как Тегеран смог добиться обогащения до 84%. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что вопрос с обогащенным ураном в Иране «можно считать закрытым», так как «в процессе обогащения урана бывают выбросы незначительного количества частиц более высокого уровня обогащения». При этом «конечный продукт» не превышает 60%, сказал он.

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