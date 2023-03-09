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Власти Чехии потребуют от России десятки миллионов крон за аренду в Праге

Seznam Zprávy: власти Чехии потребуют от России десятки миллионов крон за аренду в Праге
Речь идет более чем о 40 участках земли, которые были предоставлены еще СССР в безвозмездное пользование
Вид на район Прага 6
Вид на район Прага 6 (Фото: Wikimedia Commons)

Правительство Чехии собирается взимать с России плату за аренду более 40 участков земли, которые были предоставлены еще СССР в безвозмездное пользование, пишет издание Seznam Zprávy. На заседании в среду правительство должно было отменить соответствующие постановления 1970–1986 годов.

По словам депутата от партии TOP 09 Ондржея Коларжа, бывшего старосты района Прага 6, где многие из этих участков и расположены, они были предоставлены для дипломатического корпуса, однако «на них ведется коммерческая деятельность, что противоречит Венской конвенции». По большей части там расположены многоквартирные дома, которые Россия сдает в аренду частным лицам, пишет издание. Если власти снимут с них дипломатический статус, российская сторона будет вынуждена платить за аренду. По данным Seznam Zpráv, МИД уже подсчитал сумму задолженности, которая исчисляется десятками миллионов крон.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, здания и прилегающие к ним участки земли, которые используются для целей дипмиссии, неприкосновенны. Они предоставляются в безвозмездное пользование, но не могут использоваться в целях, не имеющих отношения к диппредставительствам.

В настоящее время у России около 50 зданий в Праге. Большинство из них расположено в районах Стршешовице и Бубенеч. Ей в Чехии намерены оставить лишь несколько зданий: посольство, резиденцию посла, консульство и Русский дом в Праге.

Телеканал ČT24 летом прошлого года сообщал, что Россия хочет наложить сервитут (право пользования чужим имуществом) на 15 объектов недвижимости в Праге и один в Евани. Российская сторона обозначила здания как часть дипмиссии. Она также собирается наложить обременение на дома в районах Прага 6 и 7, которые сдает в аренду, сообщал канал.

В октябре прошлого года в Москве демонтировали часть ограждения вокруг Чешского дома, расположенного на 3-й Тверской-Ямской улице (сам он закрыт с начала военных действий на Украине). В российском МИДе тогда объяснили, что решение управы Тверского района о демонтаже принималось в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 ноября 2012 года об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов. В ведомство был вызван посол Чехии Витезслав Пивонька, которому было передано, что «российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в наших отношениях».

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Теги
Елена Чернышова
Чехия Россия земельные участки дипломатия
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