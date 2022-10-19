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МИД вызвал посла Чехии из-за ситуации вокруг «Чешского дома» в Москве

Решение властей Москвы демонтировать часть ограждения примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка не связано с текущим состоянием двусторонних отношений, подчеркнули в МИД России
Витезслав Пивонька
Витезслав Пивонька (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В МИД России 19 октября был приглашен посол Чехии Витезслав Пивонька в связи с ситуацией вокруг «Чешского дома» в Москве. Об этом сообщило российское министерство в телеграм-канале.

«Главе дипмиссии сказано, что российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в наших отношениях», — отметили в ведомстве.

В МИДе подчеркнули, что решение демонтировать часть внешнего ограждения примыкающего к «Чешскому дому» земельного участка не связано с текущим состоянием двусторонних отношений.

Решение управы Тверского района о демонтаже ограждения «Чешского дома» принималось в соответствии с постановлением правительства Москвы от 2 ноября 2012 года об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, объяснили российские дипломаты.

Как передавал чешский телеканал TN.cz, российские власти демонтировали часть ограждения вокруг общественно-культурного центра «Чешский дом», расположенного на 3-й Тверской-Ямской улице, в 2,5 км от Кремля, ссылаясь на то, что строительство ограждения не было разрешено.

Сам «Чешский дом» был закрыт с начала российской спецоперации на Украине, но по международным соглашениям он по-прежнему является частью чешского посольства, подчеркнул телеканал.

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Прага ответит на демонтаж и выразит протест по дипломатическим каналам.

«Это не тот акт со стороны российских властей, мимо которого мы можем пройти молча и который мы можем рассматривать как нечто естественное. Это не так, и Чешская Республика отреагирует на это соответствующими средствами», — заверил он.

По мнению экс-министра иностранных дел Чехии Кирилла Свободы, сейчас Праге крайне важно опровергнуть утверждение российской стороны о том, что забор частично стоял на российской земле.

«Необходимо действительно тщательно проверить с чешской стороны, действительно ли забор находился на территории Чешской Республики. То есть нарушил ли его демонтаж Венскую конвенцию, то есть дипломатический иммунитет», — подчеркнул он.

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