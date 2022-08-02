Минторг США запретит обслуживание еще 25 используемых в России самолетов

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 61,27 (-1,98) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 60,16 (-1,89) Инвестиции, 16:00
МИД Китая выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань Политика, 22:11
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 22:02
Александр Кержаков пройдет стажировку в ЦСКА Спорт, 21:55
Медведев сочинил «экзистенциальную сказку» после визита Пелоси на Тайвань Политика, 21:36
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 21:35
Первый украинский сухогруз прибыл к Стамбулу Политика, 21:28
Сидорова побила рекорд Исинбаевой в прыжках с шестом на чемпионате России Спорт, 21:21
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 21:09
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
СК попросил перевести ректора «Шанинки» под домашний арест Общество, 21:07
Минторг США запретит обслуживание еще 25 используемых в России самолетов Политика, 21:05
Умер придумавший правило выездного гола бывший генсек УЕФА Спорт, 21:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Минобороны Тайваня заявило о входе 21 самолета Китая в зону ПВО Политика, 20:57
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 20:45
Война санкций ,  
0 

Минторг США запретит обслуживание еще 25 используемых в России самолетов

Под ограничения попали 25 Airbus авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», «Северный ветер» и iFly. Всего под санкциями Минторга США находятся почти 200 самолетов российских компаний и физлиц
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Министерство торговли США внесет еще 25 самолетов Airbus, операторами которых являются российские авиакомпании, в список потенциальных нарушителей мер экспортного контроля. Об этом в министерстве сообщили агентству Reuters.

Речь идет о самолетах A320, A321 и A330, операторами которых, по данным агентства, являются авиакомпании «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», «Северный ветер» и iFly. РБК направил запрос в эти компании.

Свое решение министерство обосновало нарушением экспортных ограничений, введенных в отношении России.

Российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
Бизнес
Фото:Роман Пименов / ТАСС

С конца февраля Минторг США уже несколько раз расширял санкционный список российских самолетов, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом. В последний раз в список было включено 73 коммерческих и частных самолета, до этого — еще 100.

США и ЕС закрыли небо для российских самолетов, ввели ограничения на экспорт в Россию товаров авиационной отрасли, а все сданные в лизинг самолеты потребовали вернуть лизингодателям.

К 23 марта западные компании потребовали вернуть более 500 самолетов общей стоимостью $20 млрд. К концу марта под арестом в других странах оказались 78 самолетов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Генподрядчик хочет пересмотреть условия госконтракта. Как это сделать
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: McDonald's Бургер и бег: как глава McDonald's заботится о здоровье
Статьи
Pro
Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают
Инструкции

В ответ Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России не выполнять рейсы за рубеж бортами в иностранном лизинге, а президент России Владимир Путин поручил перевести самолеты в иностранном лизинге в российский реестр. К 15 июня в него внесли более 600 самолетов.

В начале июля спецпредставитель президента Сергей Иванов говорил, что запасов авиационной техники в России хватит на три-четыре года.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Алена Прохоренко
самолеты США санкции Россия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter