В Турции вынесли приговор по делу об убийстве посла России

Бюст Андрея Карлова, который установлен на территории российского посольства в Анкаре (Фото: Денис Соловых / ТАСС)

Суд в Анкаре приговорил девять обвиняемых по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова к тюремному заключению сроком от 5 до 15 лет, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Еще пятеро обвиняемых получили пожизненное заключение. Пятеро обвиняемых были оправданы, еще девять находятся в розыске.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Его застрелили, когда он произносил на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Злоумышленник трижды выстрелил в посла. В МВД Турции сообщили, что нападавшим оказался бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Его застрелили на месте происшествия.

Российские власти квалифицировали случившееся как теракт. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что виновные в нападении будут наказаны.