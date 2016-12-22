Суд арестовал куратора убийцы посла России в Турции Андрея Карлова

Суд в Турции арестовал бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, которого следствие считает куратором Мевлюта Алтынташа — экс-полицейского, убившего в 2016 году посла России в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации агентства, Согют является членом организации ФЕТО, которую турецкие власти считают причастной к попытке переворота в стране летом 2016 года. Анкара называет ФЕТО террористической организацией.

О том, что спецслужбы Турции арестовали куратора Мевлюта Алтынташа, Anadolu сообщило накануне, 5 апреля. Его имя не приводилось.

В начале апреля власти Турции выдали ордера на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также еще семи человек, которые подозреваются в причастности к убийству российского посла. Решение об их аресте суд принял по результатам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. Министерство юстиции США заявило, что американские власти рассмотрят возможность экстрадиции Гюлена.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Убийство произошло, когда посол произносил речь: Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. После этого убийцу Карлова застрелили охранники. В рамках расследования дела были арестованы несколько человек, в том числе трое сотрудников полиции.