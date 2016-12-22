Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла

В организации убийства Андрея Карлова Анкара заподозрила оппозиционного проповедника. Прежде Фетхуллаха Гюлена турецкие власти обвиняли в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году

Фетхуллах Гюлен (Фото: Chris Post / AP)

Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, в том числе живущего в США бывшего сотрудника службы безопасности Турции Эмре Услу (Emre Uslu) ​. Всех их, как передает Haberturk, заподозрили в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Решение об их аресте, как уточняет издание, суд принял по итогам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. При этом Гюлена он признал организатором убийства российского дипломата. Еще семь фигурантов этого дела — Эмре Услу, Шариф Али Такалан, Ченгиз Озкан (Cengiz Ozkan), Джамаль Карат, Хамза Севинч, Темел Алсанджак (Temel Alsancak) и Мурат Токой, — как полагают турецкие правоохранительные органы, виновны в «организации теракта». Также они, как выяснили турецкие прокуроры, пытались «нарушить конституционный порядок».

Прежде в рамках расследования производстве об убийстве Карлова, как напоминает издание, под стражу были помещены еще семь человек, в том числе трое полицейских.

Российский посол в Турции был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. В момент, когда он произносил речь во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства, в спину ему несколько раз с криками «Аллаху Акбар» и «Не забывайте Алеппо!» выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Впоследствии он был застрелен полицейскими на месте происшествия.

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