Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,71 57,09 EUR Нал. 71,12 70,41 USD Бирж. 57,39 +0,24 EUR Бирж. 70,82 +0,39 USD ЦБ. 57,29 +0,02 EUR ЦБ. 70,60 +0,04 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6990,00 +290,00 MOEX 2278,73 +0,34% RTS 1250,94 +0,12% Brent 69,82 +0,68% DJIA 24103,11 +1,07% Nasdaq 7063,45 +1,64% FTSE 7056,61 +0,17%
Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла
Лента новостей
Нефтяники попросили Медведева отложить «налоговый маневр» 15:20, Бизнес «Банк плохих долгов» будет создан как фонд прямых инвестиций 15:20, Финансы В Москве задержали требовавшего 600 тыс. руб. за похищенного мужчину 15:18, Общество ЦБ назвал сумму дополнительных вливаний в Промсвязьбанк 15:10, Финансы В Роскомнадзоре не получили ответ Telegram по ключам шифрования 15:10, Технологии и медиа Пострадавшая при нападении в школе в Перми учительница вернулась к работе 15:10, Общество Воробьев пообещал свозить на новую часть «Ядрово» только «местный мусор» 15:03, Общество ЦБ разработал схему ускоренной передачи Промсвязьбанка Петру Фрадкову 15:00, Финансы Богатейший человек России за три месяца потерял $362 млн 14:56, Бизнес Судовладелец заявил о недопуске консула России к морякам траулера «Норд» 14:56, Общество Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла 14:54, Политика Сестра арестованной Савченко обратилась за помощью к Трампу 14:44, Политика Минкомсвязь разработала правила проведения ICO: что может поменяться 14:41, Крипто От ракет до человекоподобных роботов: 60 лет NASA в его разработках 14:35, Фотогалерея  В Ростове-на-Дону закрыли детский центр после проверки безопасности 14:32, Общество МВД и ФСБ полгода отслеживали звонки и переписку братьев Магомедовых 14:22, Общество В МИДе возмутились экстрадицией российского хакера из Чехии в США 14:22, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:19, РБК и Билайн Фотограф показал едва заметные различия между близнецами 14:17, Стиль В посольстве США предупредили о сокращении возможностей для выдачи виз 14:11, Политика Шойгу объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан 14:07, Политика Куратор закупок «Роснефти» ушла из компании 13:50, Бизнес Глава Минздрава Дагестана ушел в отставку 13:50, Политика В «Магните» сменился финансовый директор 13:46, Бизнес Лавров назвал высылку российских дипломатов «детскими играми» Запада 13:44, Политика В редакцию Forbes Kazakhstan пришли с обыском 13:27, Общество
Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла
Убийство посла России в Турции, 14:54
0
Турция выдала ордер на арест Гюлена по делу об убийстве российского посла
В организации убийства Андрея Карлова Анкара заподозрила оппозиционного проповедника. Прежде Фетхуллаха Гюлена турецкие власти обвиняли в организации неудавшегося госпереворота в 2016 году
Фетхуллах Гюлен   (Фото: Chris Post / AP)

Турецкие власти выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, в том числе живущего в США бывшего сотрудника службы безопасности Турции Эмре Услу (Emre Uslu) ​. Всех их, как передает Haberturk, заподозрили в причастности к убийству в Анкаре российского посла Андрея Карлова.

Решение об их аресте, как уточняет издание, суд принял по итогам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. При этом Гюлена он признал организатором убийства российского дипломата. Еще семь фигурантов этого дела — Эмре Услу, Шариф Али Такалан, Ченгиз Озкан (Cengiz Ozkan), Джамаль Карат, Хамза Севинч, Темел Алсанджак (Temel Alsancak) и Мурат Токой, — как полагают турецкие правоохранительные органы, виновны в «организации теракта». Также они, как выяснили турецкие прокуроры, пытались «нарушить конституционный порядок».

Прежде в рамках расследования производстве об убийстве Карлова, как напоминает издание, под стражу были помещены еще семь человек, в том числе трое полицейских.

Российский посол в Турции был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. В момент, когда он произносил речь во время открытия фотовыставки в Центре современного искусства, в спину ему несколько раз с криками «Аллаху Акбар» и «Не забывайте Алеппо!» выстрелил турецкий полицейский Мевлют Алтынташ. Впоследствии он был застрелен полицейскими на месте происшествия.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган , Турция , Фетхуллах Гюлен
Главное
МВД и ФСБ полгода отслеживали звонки и переписку братьев Магомедовых Общество
Главное
МВД и ФСБ полгода отслеживали звонки и переписку братьев Магомедовых Общество
Нефтяники попросили Медведева отложить «налоговый маневр» Бизнес
«Банк плохих долгов» будет создан как фонд прямых инвестиций Финансы
Богатейший человек России за три месяца потерял $362 млн Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.