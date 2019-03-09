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Глава Минобороны Чехии включил Россию в число главных угроз для НАТО
Россия поставлена в один ряд с терроризмом и киберугрозами. При этом чешский глава Минобороны подчеркнул, что порядок не важен из-за быстро меняющейся динамики этих угроз
Лубомир Метнар (Фото: Michal Krumphanzl / Global Look Press)

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар назвал терроризм, киберугрозы и Россию главными угрозами Североатлантическому альянсу. Слова чешского министра приводит издание Eurozpravy.

На первое место на данный момент Метнар ставит терроризм. «На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место — угрозы, исходящие из России», — добавил он.

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В случае с Россией он указал на перевооружение армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки России укрепить влияние в европейских странах, которые до начала 90-х годов прошлого века относились к блоку просоветских стран Центральной и Восточной Европы во главе с СССР (так называемый Восточный блок).

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При этом глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.

Чехия стала членом НАТО 12 марта 1999 года вместе с Польшей и Венгрией. Метнар назвал это решение «исторической вехой» и «верным путем». Он подчеркнул, что не представляет безопасность Чехии и ЕС без альянса. 

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Посол США в республике Стивен Кинг недавно заявил, что наибольшую опасность для НАТО представляют Россия, Китай и гибридные атаки, напоминает издание.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Чехия, угрозы, Минобороны
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