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Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США
Россия в глазах трети американцев является главным врагом США, более 50% уверены в существовании «критической угрозы» со стороны Москвы. С прошлого года число американцев, считающих Россию главным врагом, увеличилось в 1,5 раза
Вид Манхэттена (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую. Результаты опроса опубликованы на сайте компании.

Если разделить респондентов по политическим предпочтением, то критическую угрозу со стороны России увидели 65% сторонников Демократической партии и только 46% сторонников Республиканской.

Телефонный опрос проводился с 1 по 10 февраля, респондентами стали 1016 жителей США возрастом старше 18 лет. Погрешность социологи оценили в ±4% с вероятностью 95%.

Респондентов также попросили назвать страну, которую они считают главным врагом США. Самым популярным ответом стала Россия. Ее выбрали 32% участников. Следом идет Китай (21%). Северная Корея, которая лидировала в прошлом году с показателем 51%, теперь считают главным врагом только 14% американцев. Россию годом ранее выбрали только 19%.

2% опрошенных заявили, что главным врагом США являются сами США. По сравнению с прошлым годом доля не изменилась.

Список главных врагов Москва возглавила не впервые — это произошло в 2015 году, но тогда к России так относились только 15% респондентов. В мае 2017 года в опросе Fox News 64% респондентов поставили Россию на первое место в списке врагов Соединенных Штатов. По данным издания Military Times, в октябре 2018 года 71% американских военнослужащих назвали Россию главным врагом своей страны (на 18% больше, чем в 2018 году).

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Россияне, в свою очередь, как показал опрос Левада-центра в январе 2018 года, считают главными врагами США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%). При этом группировку «Исламское государство» (запрещена в России), с которой российские войска ведут борьбу в Сирии, назвали главным врагом лишь 5% опрошенных.

Авторы: Андрей Гатинский, Георгий Тадтаев
Теги: Опрос, Gallup International
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