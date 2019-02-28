Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США

Россия в глазах трети американцев является главным врагом США, более 50% уверены в существовании «критической угрозы» со стороны Москвы. С прошлого года число американцев, считающих Россию главным врагом, увеличилось в 1,5 раза

Вид Манхэттена (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Согласно результатам проведенного с 1 по 10 февраля компанией Gallup опроса общественного мнения, 52% респондентов заявили, что Россия представляет критическую угрозу для США, еще 39% — что важную, но не критическую. Результаты опроса опубликованы на сайте компании.

Если разделить респондентов по политическим предпочтением, то критическую угрозу со стороны России увидели 65% сторонников Демократической партии и только 46% сторонников Республиканской.

Телефонный опрос проводился с 1 по 10 февраля, респондентами стали 1016 жителей США возрастом старше 18 лет. Погрешность социологи оценили в ±4% с вероятностью 95%.

Респондентов также попросили назвать страну, которую они считают главным врагом США. Самым популярным ответом стала Россия. Ее выбрали 32% участников. Следом идет Китай (21%). Северная Корея, которая лидировала в прошлом году с показателем 51%, теперь считают главным врагом только 14% американцев. Россию годом ранее выбрали только 19%.

2% опрошенных заявили, что главным врагом США являются сами США. По сравнению с прошлым годом доля не изменилась.