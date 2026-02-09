Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии
В рамках 20-го пакета санкций против России Евросоюз собирается включить в черный список 42 танкера и порты в Индонезии и Грузии за операции с российской нефтью, сообщает Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.
Так, ЕС намерен включить в пакет порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. Кроме этого, под санкции блока попадут банки из Таджикистана, Лаоса и Киргизии. При этом ЕС планирует снять санкции с двух китайских банков.
Россия считает западные санкции незаконными.
Материал дополняется
