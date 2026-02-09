 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии

Сюжет
Война санкций
Кроме него в новый пакет санкций ЕС включат порт Каримун в Индонезии, а также 42 танкера и банки из Таджикистана, Лаоса и Киргизии
Фото: Manon Cruz / Reuters
Фото: Manon Cruz / Reuters

В рамках 20-го пакета санкций против России Евросоюз собирается включить в черный список 42 танкера и порты в Индонезии и Грузии за операции с российской нефтью, сообщает Reuters со ссылкой на документ, переданный Еврокомиссией на утверждение странам ЕС.

Так, ЕС намерен включить в пакет порт Кулеви в Грузии и порт Каримун в Индонезии. Кроме этого, под санкции блока попадут банки из Таджикистана, Лаоса и Киргизии. При этом ЕС планирует снять санкции с двух китайских банков.

В ЕС раскрыли содержание новых санкций против России
Политика
Фото:Александр Лускин / Global Look Press

Россия считает западные санкции незаконными.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
новые санкции Россия порт Грузия Индонезия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Президент «Барселоны» ушел в отставку ради переизбрания Спорт, 19:34
В Госдуме предложили доработать поправки о лимите банковских карт Финансы, 19:34
Пашинян и Вэнс подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере Политика, 19:29
Reuters узнал, что в новые санкции ЕС против России попадет порт в Грузии Политика, 19:14
Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине Политика, 19:07
Changan привезет в Россию кроссовер CS35 Max нового поколения Авто, 19:02
На экс-лидера «Тараканов» завели дело за нарушение закона об иноагентах Политика, 19:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Все канатные дороги на Эльбрусе закрыли из-за непогоды Общество, 19:00
«Галс-Цифра» запустила роботов-доставщиков в клубном доме «Космо 4/22» Пресс-релиз, 18:57
Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища Политика, 18:51
Рублевый стейблкоин A7A5 увеличил доходность до 15% годовых Крипто, 18:43
Т-Банк опубликовал программу всероссийского интенсива по финграмотности Радио, 18:40
Zeekr отзовет более 38 тыс. автомобилей 001 Авто, 18:40