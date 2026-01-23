 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
В Европе заявили, что «еще не конец» проблем с США

Reuters: в Европе сочли, что Гренландия — это еще не конец с испытаниями от США
Сюжет
Претензии США на Гренландию
В Европе считают, что США будут «постоянно испытывать на прочность» европейцев. Один из европейских лидеров пояснил, что презрение Трампа к ЕС стала очевидно, что не будет забыто
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Европа сплотилась, чтобы противостоять притязаниям президента США Дональда Трампа на Гренландию, но ее лидеры понимают, что это противостояние вряд ли станет последним в отношениях с Соединенными Штатами, сообщает Reuters.

Европейские лидеры считают, что Трамп отступил от своих намерений отчасти потому, что на этот раз они ясно дали понять, что он переходит красную линию.

«Все это показывает, что нельзя позволять американцам попирать европейцами», — сказал Reuters чиновник ЕС. «Мы поступили правильно, что дали отпор и были тверды в своих заявлениях, но это еще не конец. Мне кажется, нас будут постоянно испытывать на прочность в подобных вопросах», — считает, однако, собеседник.

Как отмечает агентство, ставки невероятно высоки с учетом торговых отношений между Евросоюзом и США, а также доминирующей роли, которую Вашингтон продолжает играть в НАТО и в поддержке Украины.

Почему Трамп пошел на сделку по Гренландии вместо оккупации
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

Один из европейских лидеров на условиях анонимности сказал Washington Post, что, хоть Трамп и исключил возможность вторжения, стали очевидны паттерны его поведения в отношении европейских стран. «Мы видим закономерности в его отношениях с нами. Он презирает нас. И даже если этот кризис разрешится, мы будем помнить», — признал политик.

На этой неделе на полях Всемирного экономического форума в Давосе американский лидер исключил силовой захват острова и согласовал сделку о его судьбе с генсеком НАТО Марком Рютте. Речь идет о рамочном соглашении, которое, в частности, предполагает, что в Гренландии будет развернута часть будущей американской системы противоракетной обороны «Золотой купол», первое испытание которой намечено на 2028 год. «Мы получаем все, что хотели: полный [контроль над вопросами] безопасности, неограниченный доступ ко всему, столько баз, сколько нужно, все оборудование, какое пожелаем», — сказал Трамп в интервью Fox News. Однако он не исключил приобретение острова в дальнейшем.

