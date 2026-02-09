 Перейти к основному контенту
0

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

В ближайшую неделю лидеры ЕС проведут серию встреч, по итогам которых станет ясно, сможет ли Европа снова стать единой и независимой, пишет Politico. Политики планируют как минимум определить направление развитие региона
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

На этой неделе лидеры Евросоюза проведут серию ключевых встреч, которые могут определить будущее региона, пишет Politico. На повестке — поддержка Украины, обсуждение обороны, конкурентоспособности экономики и роли ЕС в мире на фоне ослабления связей с США.

Как заявил изданию бывший премьер-министр Италии Энрико Летта, ближайшие дни покажут, сможет ли «Европа переломить ситуацию и стать по-настоящему единой, полностью зрелой и независимой». По его словам, как подписание Маастрихтского договора в 1992 году «сделало Европу такой, какой она стала за последние 35 лет», так и сейчас страны блока «должны снова сделать то же самое».

Маастрихтский договор был подписан в 1992 году, но вступил в силу в 1993-м, формально учредив Европейский союз на базе Европейских сообществ. Документ ввел гражданство ЕС, закрепил три «опоры» блока — экономическую интеграцию, общую внешнюю и оборонную политику, а также сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Договор также заложил механизм создания экономического и валютного союза, а также определил критерии перехода стран к единой валюте — евро.

  • В среду, 11 февраля, в Брюсселе министры обороны ЕС обсудят помощь Киеву. В заседании примет участие министр обороны Украины Михаил Федоров, который представит «наиболее острые потребности» страны. Ожидается, что Украина вновь запросит системы ПВО, включая Patriot и NASAMS, а также обсудит сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в том числе беспилотников, говорится в статье.
  • Уже на следующий день, 14 февраля, лидеры стран — членов ЕС соберутся в Бельгии на экономический саммит, где обсудят упрощение регулирования, укрепление единого рынка и снижение зависимости от критического импорта. В обсуждении примут участие Энрико Летта и бывший премьер-министр Италии, экс-президент Европейского центрального банка Марио Драги.
  • С пятницы по воскресенье (13–15 февраля) дискуссии продолжатся на Мюнхенской конференции по безопасности. Формально главными темами станут европейская безопасность и будущее трансатлантических отношений. Неофициально же, отмечает Politico, главный вопрос — способен ли ЕС обеспечить свою безопасность без поддержки США.

Хотя к концу недели конкретных решений может не появиться, лидеры блока рассчитывают как минимум определить его стратегическое направление, подчеркивает издание.

Экс-премьер Италии заявил, что у Европы никогда не было столько врагов
Политика
Марио Драги

В январе лидеры европейских стран на экстренном ужине в Брюсселе составили тайный план противодействия угрозам американского президента Дональда Трампа, писал The New York Times. Так, Европа намерена сохранять спокойствие, если в будущем президент США будет провоцировать ее. Кроме того, лидеры ЕС собираются грозить Вашингтону ответными пошлинами и работать над снижением зависимости блока от США в военном и экономическом отношении.

Тогда же один из европейских лидеров на условиях анонимности сказал Washington Post, что, хотя Трамп и исключил возможность вторжения в Гренландию, стали очевидны паттерны его поведения в отношении европейских стран. «И даже если этот кризис разрешится, мы будем помнить», — признал политик.

Вместе с тем председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что Россия, как только будет объявлено перемирие на Украине, беспрепятственно продолжит наращивать военную мощь, а уровень угрозы для стран НАТО на восточном фланге возрастет. Президент Владимир Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой, называя подобные заявления «чушью».

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва
Европа дипломатия Украина Евросоюз
