В файлах Эпштейна нашли документ о его смерти за день до обнаружения тела

В последних обнародованных Минюстом США материалах по делу финансиста был обнаружен черновик заявления прокурора Южного округа Нью-Йорка о смерти Эпштейна, который был датирован за день до того, как того нашли мертвым в камере

Фото: Владислав Некрасов / Keystone Press Agency /

Черновик федерального заявления о смерти Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления, был датирован 9 августа 2019 года, за день до того, как финансиста нашли мертвым в тюремной камере — 10 августа. Это следует из последних обнародованных Минюстом США материалов по делу Эпштейна (.pdf).

В обнародованном черновике прокурора Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен) Джеффри Бермана от 9 августа 2019 года говорится: «Ранее сегодня утром Манхэттенский исправительный центр подтвердил, что Джеффри Эпштейн, которому наше ведомство предъявило обвинения в участии в сексуальной торговле несовершеннолетними, был найден без сознания в своей камере и вскоре после этого был объявлен мертвым». Он датирован пятницей, 9 августа 2019 года, в то время как тюремные записи и официальные документы свидетельствуют, что только 10 августа 2019 года сотрудник исправительного учреждения, доставивший завтрак, обнаружил финансиста мертвым в его камере.

«Сегодняшние события вызывают тревогу, и мы глубоко осознаем, что они могут стать еще одним препятствием на пути к тому, чтобы многочисленные жертвы Эпштейна смогли предстать перед судом. Тем смелым молодым женщинам, которые уже выступили с обвинениями, и многим другим, кто еще этого не сделал, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы по-прежнему полны решимости защищать вас и продолжать расследование», — говорится в обнародованном файле.

Этот черновик числится среди как минимум 23 документов, помеченных как заявления прокуратуры Южного округа Нью-Йорка. Анализ файлов показывает наличие нескольких версий похожих заявлений, которые были отредактированы — в одних видны номера телефонов или имена, в других почти вся личная информация скрыта.

Из опубликованного в июне 2023 года отчета Федерального бюро тюрем о событиях 8–10 августа, предшествующих смерти финансиста, следовало, что 8 августа Служба маршалов США разослала два электронных письма, в которых уведомила сотрудников тюрьмы о том, что сокамерник Эпштейна переводится в другое учреждение 9 августа. В тот же день финансист встретился со своими адвокатами в тюрьме и подписал новое завещание. Сотрудники тюрьмы узнали о завещании только после его смерти.

На следующий день, 9 августа, сокамерник Эпштейна был переведен в другое учреждение, нового сокамерника ему не назначили. В тот же день тюремщики позволили финансисту позвонить по телефону в нарушение правил, прежде чем его вернули в камеру после встречи с адвокатами. Хотя Эпштейн сказал, что хочет поговорить с матерью, на самом деле он позвонил человеку, с которым, как утверждается, у него были личные отношения.

Примерно в 20:00 по местному времени 9 августа заключенные были заперты в своих камерах на ночь, в том числе Эпштейн, оставшийся без сокамерника. В записях Федерального бюро тюрем не указано, когда в последний раз проводился осмотр его камеры. Офис генерального инспектора также обнаружил, что сотрудники тюрьмы не проводили никаких 30-минутных обходов после примерно 22:40 9 августа и что ни один из обязательных пересчетов заключенных не проводился после 16:00 9 августа. Протоколы пересчета и обходные листы были фальсифицированы, чтобы показать, что они были выполнены.

10 августа, приблизительно в 6:30 утра, двое дежурных сотрудников начали разносить завтрак заключенным. Когда один из них попытался передать завтрак Эпштейну через отверстие для еды в запертой двери его камеры, тот никак не отреагировал. Сотрудник открыл дверь камеры и увидел, что финансист мертв.

11 августа 2019 года Управление главного судебно-медицинского эксперта провело вскрытие и установило, что причиной смерти стало самоубийство.

Согласно раскрытым Минюстом файлам Эпштейна, следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения в тюрьме, обратили внимание на «оранжевую фигуру», поднимающуюся по лестнице к запертому ярусу, где находилась камера Эпштейна, примерно в 22:39 9 августа 2019 года — за несколько часов до того, как его тело было обнаружено на следующее утро, сообщал CBS News.

В записях ФБР нечеткое изображение описывается как «возможно, изображение заключенного». Генеральный инспектор в отчете обозначил фигуру как «неопознанного сотрудника, несущего оранжевое «белье или постельные принадлежности». В заключительном отчете инспектора говорится: «Примерно в 22:39 неизвестный сотрудник, по-видимому, поднялся по лестнице на уровне L, а затем снова появился в поле зрения камеры в 22:41», — сообщал телеканал.