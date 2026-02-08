 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Эпштейн в переписке хвастался ужином с Цукербергом и Маском

Сюжет
Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн в одном из электронных писем хвастался ужином с главой и основателем Meta (признана экстремистской организацией в России и запрещена) Марком Цукербергом, сооснователем LinkedIn Ридом Хоффман
ом, главой SpaceX и Tesla Илоном Маском и сооснователем электронной платежной системы PayPal Питером Тилем, который описал как «безумный», следует из последних обнародованных Минюстом США материалов по делу американского финансиста.

Эпштейн упомянул об этом в письме от 20 августа 2015 года миллиардеру Томасу Прицкеру, который спросил его, планирует ли он поехать в Нью-Йорк в конце того же месяца. Финансист ответил: «Пока не уверен. Я ужинал с Цукербергом, Маском, Тилем, Хоффманом».

Об этом ужине впервые сообщило издание Vanity Fair еще в 2019 году. По его данным, сооснователь LinkedIn устроил ужин в Пало-Алто, штат Калифорния, для нейробиолога из Массачусетского технологического института Эда Бойдена.

«Марк однажды мельком встретился с Эпштейном на ужине в честь ученых, который не был организован Эпштейном», — заявил в 2019 году пресс-секретарь Цукерберга Бен ЛаБолт. По его словам, после этого тот больше не общался с финансистом.

Vanity Fair утверждало, что Маск представил Цукерберга Эпштейну, но бизнесмен это отрицал. «Я не помню, чтобы знакомил кого-либо с Эпштейном, поскольку я недостаточно хорошо его знаю, чтобы это сделать», — заявил тогда Маск. «Эпштейн, очевидно, скользкий тип, а Цукерберг мне не друг», — добавил он.

Из обнародованной переписки Эпштейна следует, что Хоффман обсуждал поездки на частный остров Эпштейна, его ранчо в Нью-Мексико и квартиру в Нью-Йорке. Сооснователем LinkedIn сказал, что сожалеет о том, что общался с Эпштейном.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Персоны
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Жителей Воронежской области предупредили о ракетной опасности Политика, 02:07
В Москве нашли горшок с монетами XVI–XVII веков Общество, 02:04
Ракетную атаку отразили над Белгородом Политика, 01:49
Три российских аэропорта приостановили полеты Общество, 01:27
В Новороссийске включали сирену из-за угрозы атаки беспилотников Политика, 01:24
Энергодар остался без отопления из-за аварии Общество, 01:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эпштейн в переписке хвастался ужином с Цукербергом и Маском Политика, 01:10
Умер основатель и солист рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд Общество, 00:42
Москалькова сообщила о случае гибели российских военнослужащих в плену Политика, 00:28
Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении-2026» Общество, 00:16
На Украине задержали сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного Политика, 07 фев, 23:55
Гуменник решил проблемы с музыкой. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 07 фев, 23:27
Малинин сенсационно проиграл короткую программу на ОИ в командном турнире Спорт, 07 фев, 23:24