Эпштейн в переписке хвастался ужином с Цукербергом и Маском

Джеффри Эпштейн в одном из электронных писем хвастался ужином с главой и основателем Meta (признана экстремистской организацией в России и запрещена) Марком Цукербергом, сооснователем LinkedIn Ридом Хоффман

ом, главой SpaceX и Tesla Илоном Маском и сооснователем электронной платежной системы PayPal Питером Тилем, который описал как «безумный», следует из последних обнародованных Минюстом США материалов по делу американского финансиста.

Эпштейн упомянул об этом в письме от 20 августа 2015 года миллиардеру Томасу Прицкеру, который спросил его, планирует ли он поехать в Нью-Йорк в конце того же месяца. Финансист ответил: «Пока не уверен. Я ужинал с Цукербергом, Маском, Тилем, Хоффманом».

Об этом ужине впервые сообщило издание Vanity Fair еще в 2019 году. По его данным, сооснователь LinkedIn устроил ужин в Пало-Алто, штат Калифорния, для нейробиолога из Массачусетского технологического института Эда Бойдена.

«Марк однажды мельком встретился с Эпштейном на ужине в честь ученых, который не был организован Эпштейном», — заявил в 2019 году пресс-секретарь Цукерберга Бен ЛаБолт. По его словам, после этого тот больше не общался с финансистом.

Vanity Fair утверждало, что Маск представил Цукерберга Эпштейну, но бизнесмен это отрицал. «Я не помню, чтобы знакомил кого-либо с Эпштейном, поскольку я недостаточно хорошо его знаю, чтобы это сделать», — заявил тогда Маск. «Эпштейн, очевидно, скользкий тип, а Цукерберг мне не друг», — добавил он.

Из обнародованной переписки Эпштейна следует, что Хоффман обсуждал поездки на частный остров Эпштейна, его ранчо в Нью-Мексико и квартиру в Нью-Йорке. Сооснователем LinkedIn сказал, что сожалеет о том, что общался с Эпштейном.

Материал дополняется