FT рассказала, что в деле Эпштейна оказались замешаны Ротшильды

Ариан де Ротшильд поддерживала с Эпштейном близкие личные отношения, а в 2015-м он помог ей вести переговоры с американским Минюстом. Они закончились отказом от преследования ее банка за участие в уклонении американцев от налогов

Ариан де Ротшильд (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

В 2013–2019 годах обвиненный американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в ряде сексуальных преступлений, был фактически личным доверенным лицом Ариан де Ротшильд — главы швейцарской банковской группы Edmond de Rothschild, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на материалы дела предпринимателя, опубликованные американским Минюстом.

Издание привело выдержки из их переписки и других документов, обнародованных ведомством. Из нее следует, что Эпштейн оказывал значительное влияние на стратегические решения банка и лично поддерживал Ариан де Ротшильд в период серьезного кризиса.

FT упоминает события конца 2015 года, когда Минюст США вел расследование против Edmond de Rothschild из-за подозрений в помощи состоятельным американцам в уклонении от налогов. Тогда банк столкнулся с перспективой введения масштабных санкций и прочих репутационных мер.

Эпштейн в то время вместе с адвокатом Кэти Рюммлер помогал вести переговоры с властями США по личному поручению самой Ариан де Ротшильд. В итоге банк заключил с Минюстом США соглашение об отказе от судебного преследования, выплатив $45 млн штрафа, чтобы избежать уголовных обвинений. Финансист в переписке с де Ротшильд убеждал ту, что условия неплохие, и отмечал, что сам получил гонорар в $25 млн за участие в процессе.

Ариан де Ротшильд в 2015 году фактически возглавила банк, сменив мужа Бенжамена де Ротшильда в оперативном управлении. FT пишет, что это решение заранее обсуждалось с Эпштейном. Он не только давал де Ротшильд советы по управлению банком, но и вмешивался в семейные и корпоративные конфликты, в том числе внутри самого клана Ротшильдов.

Edmond de Rothschild считается одним из самых влиятельных банковских домов Европы. Его активы, как отмечает FT, по состоянию на 2024 год оценивались в 184 млрд швейцарских франков.

Переписка, фрагменты которой опубликовала FT, показывает близкий уровень отношений между Эпштейном и Ариан де Ротшильд: они обсуждали личные страхи, брак Ариан де Ротшильд и дальнейшую судьбу ее мужа, а также его предполагаемую наркотическую зависимость.

Ариан де Ротшильд жаловалась на неуверенность в себе, она и Эпштейн обменивались подарками, бытовыми советами, контактами для помощи с поступлением детям. «Я в панике и боюсь, что не справлюсь с работой», — писала де Ротшильд Эпштейну в феврале 2015 года, вскоре после того, как она возглавила банковскую группу.

«Вам никогда не нужно от меня прятаться, я могу выслушать, дать совет или просто выслушать, нет ничего, что вы могли бы мне сказать, что меня бы шокировало», — отвечал Эпштейн в мае того же года ее на слова о трудностях в браке.

Эпштейн также активно продвигал идеи реструктуризации банка, возможные сделки с UBS, Julius Baer, Rockefeller & Co, Apollo Global Management и потенциальные кадровые назначения.

В группе Edmond de Rothschild FT заявили, что Ариан де Ротшильд познакомилась с Эпштейном «в рамках [исполнения] своих обычных должностных обязанностей».

«В то время только Ариан де Ротшильд понимала масштаб проблемы, связанной с делом Министерства юстиции», а Эпштейн «получал вознаграждение за предоставление стратегических консультаций и поддержку в общем развитии бизнеса банка», отметили там. «В частности, [он] давал стратегические советы по управлению процессом разрешения споров» с Министерством юстиции, — пояснили в компании.

Сама де Ротшильд в интервью Wall Street Journal от 2023 года охарактеризовала свои отношения с Эпштейном как те, в которых она обращалась к нему за советом «пару раз».