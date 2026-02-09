FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

FT сообщила о пустых пусковых установках Patriot в Киеве в январе

В январе нехватка ракет у украинских сил достигла момента, когда пусковые установки были пустыми и силы ПВО не могли отражать атаки, пишет FT. Об этом ранее говорил и Зеленский. Он раскритиковал работу Воздушных сил

В январе дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot у украинских Воздушных сил достиг момента, когда пусковые установки были пустыми и силы ПВО не могли отражать атаки, пишет Financial Times. Это приводит к дополнительным проблемам украинской стороны на фоне самой морозной за время конфликта зимы и режима ЧС в энергетике.

В конце января Воздушные силы Украины публиковали фотографию практически пусковой установки M903 — ключевого элемента комплекса Patriot. Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии «РБК-Украина» позже рассказывал, что дефицит ракет для ПВО остается основной проблемой для украинской стороны.

«Не открою тайну: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести — только две ракеты. Потому что их, ракеты, приходилось максимально рассредоточить для других комплексов (пусковых), чтобы охватить большую территорию для защиты», — говорил Игнат.

О дефиците ракет заявлял и президент Украины Владимир Зеленский, отмечая, что ВСУ не могут использовать комплексы ПВО, и призывая союзников Киева ускорить поставки. Украинский лидер говорил, что снарядов не хватает как для американских, так и для европейских комплексов, а новый комплект ракет ему приходится лично «выбивать» из стран Европы и США.

16 января Зеленский сообщил о получении нового пакета ракет для ПВО, а 24 числа — о договоренности с США о поставке ракет РАС-3 для Patriot.

В начале февраля замглавы офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса рассказал, что при попытке отражения «последнего большого удара» Украина выпустила 25 ракет РАС-3, используемых ЗРК Patriot. Это почти половина от того количества, которое США могут производить в месяц — 55.

На этой неделе Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины и анонсировал кадровые изменения.

Москва осуждает военную помощь Киеву. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.