Политика⁠,
0

Зеленский после критики Воздушных сил Украины пообещал кадровые решения

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

После критического выступления в адрес Воздушных сил Украины президент страны Владимир Зеленский сообщил, что на этом направлении ожидаются кадровые перестановки.

«Там будут кадровые изменения, сейчас. <...> Компонент малой ПВО — именно противодействие ударным дронам — должен работать значительно мощнее и не допускать тех проблем, которые есть сейчас», — написал Зеленский.

По его словам, на части направлений защита от дронов работает лучше, но на некоторых «нужно еще поработать, и серьезно поработать».

Ранее в этот же день Зеленский назвал неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов страны.

Президент рассказал, что провел совещание с высшим военным руководством и получил доклады о ситуации в Киеве и области, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Винницкой областях, а также других регионах.

