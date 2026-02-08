 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Зеленский сравнил число систем ПВО у Украины в начале боев и в 1990-е

Зеленский: в начале боев у Украины было меньше систем ПВО, чем в Киеве в 1990-х
Военная операция на Украине
По его словам, в 1990-х только в Киеве было 250 ЗРК С-300, а на начало конфликта на всей Украине находилось 25 таких систем. Как объяснил Зеленский, Украина не производила свои системы, а использовала то, что «лежало на складах»
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что в начале конфликта на всей Украине находилось 25 зенитных ракетных комплексов С-300, а в 1990-е только в Киеве было 250 таких же систем. Об этом президент заявил на встрече со студентами и преподавателями Национального университета «Киевский авиационный институт».

«На начало войны у нас было 25 систем С-300 и несколько тысяч ракет. А знаете, в 1990-х годах сколько систем С-300 было в Киеве, не на Украине <...> Интересно? 250», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не производила системы С-300, у страны было только то, «что лежало на складах».

«За это время у нас есть [ЗРК] Hawk, [ракета малой и средней дальности] IRIS-T, [ЗРК] NASAMS, у нас есть [ЗРК] Patriot, у нас есть разные ракеты ПАК-2, ПАК-3 и так далее. У нас много разных систем. Десятки различных систем ПВО», — подчеркнул Зеленский.

Теперь Украина также строит свои собственные системы, уточнил украинский лидер. «Это очень непросто. У нас нет за плечами 100 лет, когда вся машина Советского Союза строила эту ПВО. У нас нет», — отметил он.

С-300 — семейство более чем из 15 вариантов ЗРС, предназначенных для поражения самолетов тактической и стратегической авиации. ЗРС этого типа были разработаны в СССР в первой половине 1970-х годов. Серийный выпуск системы (модификация С-300ПТ) был начат в 1975 году.

С-300 состоит из командного пункта с радиолокационной станцией обнаружения (РЛС), с которым связано до шести зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Азербайджан направил в помощь Украине партию электрооборудования
Политика
В конце января Зеленский рассказал, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о поставках Киеву ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ранее он говорил, что Киеву не хватает ракет для американских систем ПВО Patriot, а также для европейских комплексов. По его словам, приходится лично «выбивать» каждую партию ракет из стран Европы и США.

В начале февраля замглавы офиса президента Украины, полковник ВСУ Павел Палиса рассказал, что при попытке отражения «последнего большого удара» Украина выпустила 25 ракет РАС-3, используемых ЗРК Patriot. Это почти половина от того количества, которое США могут производить в месяц — 55.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву, заявляя, что это только усугубит и затянет конфликт. В Кремле считают, что Европа «проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой» и готова тратить «несметные деньги» ради продолжения конфликта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Полина Харчевникова
Украина ЗРК С-300 Киев Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
