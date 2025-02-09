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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Бизнесмен заявил, что эти радиостанции «больше никто не слушает», но они «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Глава Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск предложил в соцсети X закрыть радиостанцию «Голос Америки» (признана в России иноагентом) и «Радио Свобода (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL — нежелательной организацией в России).

Маск ответил на пост бывшего главы Национальной разведки США Ричарда Гренелла, спецпосланника президента Дональда Трампа по особым поручениям. Гренелл назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

Бизнесмен написал в ответ, что их нужно закрыть, так как их «больше никто не слушает». Он сравнил радиостанции с «сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».

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Ранее Маск заявил, что финансирование государством СМИ, таких как Associated Press и Politico, — пустая трата денег налогоплательщиков, и пообещал прекратить «расточительные расходы». Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила планы прекратить финансирование Politico.

Позднее глава DOGE опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ» Imao».

Lmao — это аббревиатура, придуманная пользователями в интернете. Она переводится как «по моему высокомерному мнению». С помощью этого выражения авторы обозначают свою иронию или сарказм по отношению к обсуждаемой теме.

После прихода к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. Суд в Вашингтоне в итоге заблокировал решение Трампа отправить более 2000 сотрудников в отпуск.

Маск назвал USAID преступной организацией, которой «пора умереть». По его словам, Трамп согласился с тем, что его нужно закрыть. После этого штаб-квартира агентства в Вашингтоне прекратила работу.

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Елена Чернышова
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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