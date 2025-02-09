Маск сыронизировал над потерявшими поддержку USAID СМИ России и Украины

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Reuters)

Основатель Tesla и SpaceX и глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск с иронией прокомментировал публикацию о потере независимыми СМИ России и Украины поддержки из-за заморозки работы Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID».

«Независимые СМИ» Imao», — так подписал скриншот бизнесмен.

Lmao — это аббревиатура, придуманная пользователями в интернете. Она переводится как «по моему высокомерному мнению». С помощью этого выражения авторы обозначают свою иронию или сарказм по отношению к обсуждаемой теме.

Судя по формулировке заголовка и шрифту, Маск упомянул статью The Washington Post от 7 февраля.

В публикации нет полного списка СМИ, получавших поддержку от USAID. Однако среди грантополучателей агентства указан украинский интернет-портал «РИА Юг / РИА Мелитополь».

Кроме того, руководитель украинской общественной организации Detector Media Наталья Лыгачева заявила газете, что более 50% медиаорганизаций, получающих на Украине иностранные гранты, зависят от американской помощи.

После прихода к власти Дональд Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат USAID до 294 человек против 10 тыс., которые работают там сейчас, то есть более чем в 30 раз.

Президент обвинял агентство в коррупции на «невиданном ранее» уровне и трате денег «в значительной степени мошенническим путем», в связи с чем призвал к закрытию организации. Маск называл агентство преступным и заявил, что ему пора умереть.