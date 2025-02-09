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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Российский постпред рассказал о необычном поведении дипломатов США

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Американские дипломаты дискутировали с российскими на конференции по разоружению, но теперь их «не слышно и не видно», заявил постпред Геннадий Гатилов, связав это с возвращением Трампа на пост президента США
Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Делегация США теперь избегает участия в полемике, что крайне отличается от прежней активности дипломатов, сообщил ТАСС постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Он предположил, что такая перемена связана с возвращением на пост президента Дональда Трампа, из-за инициатив которого царят «полная неопределенность и непонимание» насчет позиции Вашингтона и будущего членства США в органах ООН.

«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации. Вот, например, конференция по разоружению, где мы с американцами постоянно вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции. Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее. Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно», — удивился Гатилов и уточнил, что с подобным сталкивается впервые.

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Трамп вскоре после возвращения в Белый дом распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека, обвинив последний в «предвзятости» по отношению к Израилю, а также ввел санкции против Международного уголовного суда за «незаконные и необоснованные действия» против Вашингтона и союзников. Помимо того, он подписал указ о выходе из Парижского соглашения, договоренности в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Команда Трампа потребовала от десятков высокопоставленных карьерных дипломатов в США покинуть свои должности в первый же день его второго президентского срока. Это обычная практика при смене президентов, но теперь она прошла быстрее и в большем масштабе, чем при предыдущих администрациях, рассказал источник New York Times. The Washington Post связывала требование с желанием продемонстрировать «решительный разрыв» с командой предшественника Трампа Джо Байдена. По словам одного из собеседников, республиканец хотел бы, чтобы «на местах были люди, с которыми он уже работал раньше».

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Геннадий Гатилов США дипломаты международные организации Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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