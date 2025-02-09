Российский постпред рассказал о необычном поведении дипломатов США
Делегация США теперь избегает участия в полемике, что крайне отличается от прежней активности дипломатов, сообщил ТАСС постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
Он предположил, что такая перемена связана с возвращением на пост президента Дональда Трампа, из-за инициатив которого царят «полная неопределенность и непонимание» насчет позиции Вашингтона и будущего членства США в органах ООН.
«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации. Вот, например, конференция по разоружению, где мы с американцами постоянно вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции. Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее. Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно», — удивился Гатилов и уточнил, что с подобным сталкивается впервые.
Трамп вскоре после возвращения в Белый дом распорядился вывести США из Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека, обвинив последний в «предвзятости» по отношению к Израилю, а также ввел санкции против Международного уголовного суда за «незаконные и необоснованные действия» против Вашингтона и союзников. Помимо того, он подписал указ о выходе из Парижского соглашения, договоренности в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
Команда Трампа потребовала от десятков высокопоставленных карьерных дипломатов в США покинуть свои должности в первый же день его второго президентского срока. Это обычная практика при смене президентов, но теперь она прошла быстрее и в большем масштабе, чем при предыдущих администрациях, рассказал источник New York Times. The Washington Post связывала требование с желанием продемонстрировать «решительный разрыв» с командой предшественника Трампа Джо Байдена. По словам одного из собеседников, республиканец хотел бы, чтобы «на местах были люди, с которыми он уже работал раньше».
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин