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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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США покинут ВОЗ

Президент Дональд Трамп пообещал, что США покинут ВОЗ
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Возвращение Трампа в Белый дом

Американский президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет CNN.

Выход из организации обусловлен действиями ВОЗ во время пандемии COVID, ее «неспособностью продемонстрировать независимость от неуместного политического влияния государств-членов ВОЗ», а также платежами, которые, по словам Трампа, выше, чем у других стран.

В 2020 году Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, которую он считает «подконтрольной Китаю». По его словам, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в его стране и уделила слишком много времени ситуации в Китае. Кроме того, Трамп считает, что ВОЗ также представляла неверные рекомендации, что повлекло за собой масштабную эпидемию в стране.

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Политика
Дональд Трамп

В интервью CNN доктор Ашиш Джа, занимавший пост координатора Белого дома по реагированию на Covid-19 при администрации Байдена, назвал решение Трампа выйти из ВОЗ «стратегической ошибкой». «ВОЗ является довольно важной организацией, и с выходом Америки из нее создается политический вакуум, который может заполнить только одна страна — и это Китай», — сказал он.

Кроме того, считает эксперт, выход из ВОЗ ослабит организацию, которая в значительной степени полагается на людей и опыт США, особенно в отслеживании глобального гриппа.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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