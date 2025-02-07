Трамп отправил главе избиркома США письмо об увольнении

Эллен Вайнтрауб (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Председатель избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети X, что президент Дональд Трамп направил ей письмо c требованием покинуть этот пост. По словам Вайнтрауб, такой метод увольнения является незаконным.

«Сегодня получила письмо от президента США, цель которого — отстранить меня от должности комиссара и председателя. Мне повезло служить американскому народу. <...> В ближайшее время это не изменится», — написала Вайнтрауб, добавив, что не намерена оставлять свою должность в ближайшее время.

«Существует законный способ заменить членов Федеральной избирательной комиссии, но это не он», — отметила глава комиссии.

Члены Федеральной избирательной комиссии США избираются на один шестилетний срок, однако могут оставаться на своих должностях в случае отсутствия им замены.

Эллен Вайнтрауб работает в Федеральной избирательной комиссии с 2002 года.

Члены Федеральной избирательной комиссии Штатов назначаются президентом и утверждаются сенатом. Согласно американскому законодательству, не более трех членов комиссии могут представлять одну политическую партию, а для принятия любого официального решения необходимо не менее четырех голосов.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM) сообщила, что более 40 тыс. государственных служащих США согласились уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев. Данную инициативу Трамп озвучил в конце января. Администрация Трампа рассчитывала, что решение уволиться на таких условиях примут 5–10% государственных служащих, что позволит экономить около $100 млрд ежегодно.