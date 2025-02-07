 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп отправил главе избиркома США письмо об увольнении

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Эллен Вайнтрауб
Эллен Вайнтрауб (Фото: Paul Morigi / Getty Images)

Председатель избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети X, что президент Дональд Трамп направил ей письмо c требованием покинуть этот пост. По словам Вайнтрауб, такой метод увольнения является незаконным.

«Сегодня получила письмо от президента США, цель которого — отстранить меня от должности комиссара и председателя. Мне повезло служить американскому народу. <...> В ближайшее время это не изменится», — написала Вайнтрауб, добавив, что не намерена оставлять свою должность в ближайшее время.

«Существует законный способ заменить членов Федеральной избирательной комиссии, но это не он», — отметила глава комиссии.

Члены Федеральной избирательной комиссии США избираются на один шестилетний срок, однако могут оставаться на своих должностях в случае отсутствия им замены.

Что вы знаете о выборах президента США. Тест
Политика

Эллен Вайнтрауб работает в Федеральной избирательной комиссии с 2002 года.

Члены Федеральной избирательной комиссии Штатов назначаются президентом и утверждаются сенатом. Согласно американскому законодательству, не более трех членов комиссии могут представлять одну политическую партию, а для принятия любого официального решения необходимо не менее четырех голосов.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Управлении кадровой службы (OPM) сообщила, что более 40 тыс. государственных служащих США согласились уволиться в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев. Данную инициативу Трамп озвучил в конце января. Администрация Трампа рассчитывала, что решение уволиться на таких условиях примут 5–10% государственных служащих, что позволит экономить около $100 млрд ежегодно.

Читайте РБК в Telegram.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
Персоны
Дональд Трамп США избирательная комиссия увольнение
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп ввел санкции против МУС
Политика
Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США
Политика
Трамп уволил давшего против него показания по импичменту посла США в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской областиПолитика, 13:01
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 12:58
В Краснодаре задержали девушку, показавшую грудь из люка машиныОбщество, 12:57
МУС ответил на санкции Трампа обещанием продолжить работуПолитика, 12:55
Двое полицейских пострадали при ДТП с Porsche актера МатросоваГород, 12:53
Не только экскурсии: что должен знать и уметь музейный гидТренды, 12:47
Минобороны сообщило о попытке контрнаступления ВСУ в Курской области⁠Политика, 12:47
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Барнаульский пивзавод не смог вернуть себе «мохито»Вино, 12:46
Спецпредставитель Трампа призвал Украину подготовиться к выборамПолитика, 12:44
Лучший бомбардир КХЛ пропустит Матч звезд из-за травмыСпорт, 12:35
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 12:33
«Яндекс» объявил об отказе от технологии быстрой загрузки страниц «Турбо»Технологии и медиа, 12:24
Трамп отправил главе избиркома США письмо об увольненииПолитика, 12:17
Подоляк рассказал о желании вовлечь США в бои с РоссиейПолитика, 12:12