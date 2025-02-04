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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, сообщает AFP со ссылкой на Белый дом.

Политик также запретил финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое израильские власти обвиняют в пособничестве ХАМАС.

Совет по правам человека — межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств. Он был создан в 2006 году Генассамблеей ООН с целью «содействия всеобщему уважению и защите прав человека во всем мире».

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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