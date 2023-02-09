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В МИДе рассказали об обменах нотами с Украиной по «практическим вопросам»

Дипломат Полищук сообщил об обменах нотами с Украиной по «практическим вопросам»
Москва и Киев периодически обмениваются «вербальными нотами» через свои посольства в третьих странах, сказал директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук
Фото: Миша Фридман / Getty Images
Фото: Миша Фридман / Getty Images

Москва и Киев обмениваются нотами по «отдельным практическим вопросам», заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в письменном интервью RTVI.

Он напомнил, что после начала российской военной операции в конце февраля прошлого года Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Сейчас дипломатические и консульские учреждения обеих стран не работают.

«По отдельным практическим вопросам между нашими странами происходит периодический обмен вербальными нотами через наши посольства в третьих странах», — сказал Полищук, отвечая на вопрос, остается ли какая-либо форма диалога между Москвой и Киевом.

Летом прошлого года Украина ввела визовый режим для всех россиян, он начал действовать с 1 июля. Визу можно оформить в визовых центрах компании VFS Global в восьми городах России или в третьих странах.

В декабре украинская Государственная пограничная служба сообщала, что с июля в страну въехали по визам семь российских граждан. В конце января этого года глава ведомства Андрей Демченко говорил, что визы получили 12 россиян и почти все они въехали в страну.

Россия не стала вводить визовый режим для украинцев. Как заявляли в МИДе, граждане Украины смогут по-прежнему въезжать на территорию страны без виз с 1 января 2023 года.

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