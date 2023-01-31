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Погранслужба назвало число получивших украинские визы россиян
Глава Погранслужбы Украины: с июля 2022 года украинские визы получили 12 россиян
С момента введения Украиной визового режима соответствующие документы получили 12 граждан России, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Почти все из этих 12 россиян пересекли границу и въехали на Украину. Это были женщины, дети и пожилые люди, которые получили визу и направлялись на Украину по гуманитарным причинам», — сказал Демченко.
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