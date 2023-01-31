Кремль обвинил Прибалтику и Польшу в провоцировании роста конфронтации

Рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине не поможет изменить ход событий, уверен Песков. Президент Литвы ранее заявил, что Запад должен переступить «красную черту» по поставкам истребителей Украине

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о необходимости перейти «красные линии» в конфликте на Украине свидетельствуют о стремлении к наращиванию конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы в целом видим весьма и весьма агрессивный настрой представителей прибалтийских стран и Польши. Они очевидно готовы делать все, чтобы провоцировать дальнейший рост конфронтации, наверное, мало задумываясь о последствиях. Конечно, весьма печально, что в этих условиях руководители крупных европейских стран, которые являются двигателями всех европейских процессов, к сожалению, не выполняют такую балансирующую роль и таких вот представителей с экстремистскими наклонностями не балансируют», — сказал Песков.

Представитель президента констатировал, что Кремль фиксирует рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине. «Очевидно, рост происходит. Мы это учитываем. Это не поможет изменить ход событий», — сказал он.

Науседа в интервью телеканалу LRT 31 января заявил, что странам Запада следует «переступить красную линию» и предоставить Украине истребители и дальнобойные ракеты. «Я видел много красных линий... Следует отметить, что нам до сих пор удается их пересекать и это случалось уже не раз. Напомню, когда-то статус кандидата Украины в Евросоюз тоже был табу, тоже красная черта, я это прекрасно помню. Даже когда началась война, Германия сначала категорически заявила, что пришлет только бронежилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие», — сказал он.

Но, по словам Науседы, эти «красные линии» давно пройдены и то же должно случиться с поставками Киеву более мощных вооружений. «В этот момент, когда война находится в решающей фазе, когда должен произойти перелом, крайне важно, чтобы мы не медлили... Эти красные линии необходимо пересечь», — заключил он.

Президент США Джо Байден накануне сообщил, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16. Поставку боевых самолетов не исключала Франция, а польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна может передать Украине свои истребители после консультаций с НАТО и при условии координации поставок с союзниками.