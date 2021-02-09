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СМИ узнали об ответном иске Коломойского против Минюста США на $23 млн

Связанная с экс-владелецем Приватбанка Игорем Коломойским компания подала иск к США из-за угрозы конфискации активов, сообщили СМИ. В США считают, что бизнесмен отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Американская компания Optima Ventures подала иск к Минюсту США с требованием возместить ущерб на $23 млн от конфискации недвижимости. Об этом сообщил Global Arbitration Review, передает «Интерфакс Украина».

По информации Global Arbitration Review, компания Optima Ventures принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову. В иске указано, что компания пытается получить компенсацию от Минюста США из-за конфискации коммерческих зданий в штатах Кентукки и Техас.

Подачу иска Optima Vetures объяснила нарушением двустороннего соглашения США и Украины об инвестициях. Сумма исковых требований компании — $23 млн.

В иске говорится, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений на Украине, передает «ЛІГА.Бизнес». США не следует лишать бизнесменов их инвестиций на основании «одностороннего толкования» украинского законодательства в отношении действий, случившихся на Украине, указано в документе.

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Политика
Игорь Коломойский

По данным «Интерфакс Украина», Optima Vetures и ее «дочка» подали иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID). В то же время на его сайте информации об этом иске пока нет.

В августе 2020 года Минюст США направил два иска в Окружной суд Южной Флориды, которые касаются покупки Коломойским и Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. По версии американских властей, бизнесмены использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через них деньги переправлялись в США, где партнеры Коломойского, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. В результате на эти средства были приобретены бизнес-центр в Луисвилле и офисный центр в Далласе. Правоохранительные органы утверждают, что эта схема действовала с 2008 по 2016 год, до национализации Приватбанка.

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Коломойский, в свою очередь, заявлял, что инвестированные в США средства — это его личный доход, а не средства Приватбанка.

В 2014 году Следственный комитет объявил Коломойского в международный розыск. Российское ведомство обвиняет его в организации убийства, применении запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей. По версии следствия, украинский бизнесмен был соучредителем «Элит-Холдинга», владеющего бизнес-центром в Москве, а полученная от компании прибыль направлялась на финансирование батальонов «Айдар» и «Днепр». В администрации Коломойского эти обвинения назвали «абсурдными».

Автор
Виктория Полякова
Игорь Коломойский Минюст США Приватбанк
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