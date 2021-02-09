СМИ узнали об ответном иске Коломойского против Минюста США на $23 млн

Связанная с экс-владелецем Приватбанка Игорем Коломойским компания подала иск к США из-за угрозы конфискации активов, сообщили СМИ. В США считают, что бизнесмен отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах

Игорь Коломойский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Американская компания Optima Ventures подала иск к Минюсту США с требованием возместить ущерб на $23 млн от конфискации недвижимости. Об этом сообщил Global Arbitration Review, передает «Интерфакс Украина».

По информации Global Arbitration Review, компания Optima Ventures принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову. В иске указано, что компания пытается получить компенсацию от Минюста США из-за конфискации коммерческих зданий в штатах Кентукки и Техас.

Подачу иска Optima Vetures объяснила нарушением двустороннего соглашения США и Украины об инвестициях. Сумма исковых требований компании — $23 млн.

В иске говорится, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не было предъявлено никаких обвинений в совершении преступлений на Украине, передает «ЛІГА.Бизнес». США не следует лишать бизнесменов их инвестиций на основании «одностороннего толкования» украинского законодательства в отношении действий, случившихся на Украине, указано в документе.