Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд

В числе миноритариев «Укрнафты» бизнесмен требовал от Киева компенсаций за невыполнение решений судов и ограничение на продажу остатков газа. Стокгольм признал, что дело находится не в его юрисдикции

Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Стокгольмский арбитражный суд отказал миноритарным акционерам компании «Укрнафта», подконтрольной группе «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского, в иске к правительству Украины о взыскании $6 млрд. Об этом сообщил глава Минюста страны Денис Малюська в Facebook.

«После почти шести лет судебных разбирательств сегодня арбитраж отклонил иск. Отказано полностью», — написал министр. По его словам, суд отклонил иск, признав отсутствие своей юрисдикции по делу.

Как рассказал Малюська, в 2015 году владеющие 40% акций «Укрнафта» три кипрские офшорные компании — Littop Enterprises Limited, Bridemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, конечными бенефициарами которых выступали Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и бывший председатель правления нефтяной компании Игорь Палица, обратились в арбитраж с иском к Киеву на $5 млрд.

Компании требовали от украинского правительства компенсаций за действия кабмина и «Нафтогаза», ограничивавших «Укрнафту» в праве свободной продажи газа на рынке, — резкое повышение тарифов на использование недр и невыполнение решений местных судов.