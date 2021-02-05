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Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому в иске к Украине на $6 млрд

В числе миноритариев «Укрнафты» бизнесмен требовал от Киева компенсаций за невыполнение решений судов и ограничение на продажу остатков газа. Стокгольм признал, что дело находится не в его юрисдикции
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: Константин Сазончик / ТАСС)

Стокгольмский арбитражный суд отказал миноритарным акционерам компании «Укрнафта», подконтрольной группе «Приват» бизнесмена Игоря Коломойского, в иске к правительству Украины о взыскании $6 млрд. Об этом сообщил глава Минюста страны Денис Малюська в Facebook.

«После почти шести лет судебных разбирательств сегодня арбитраж отклонил иск. Отказано полностью», — написал министр. По его словам, суд отклонил иск, признав отсутствие своей юрисдикции по делу.

Как рассказал Малюська, в 2015 году владеющие 40% акций «Укрнафта» три кипрские офшорные компании — Littop Enterprises Limited, Bridemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, конечными бенефициарами которых выступали Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и бывший председатель правления нефтяной компании Игорь Палица, обратились в арбитраж с иском к Киеву на $5 млрд.

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Фото:rada.gov.ua

Компании требовали от украинского правительства компенсаций за действия кабмина и «Нафтогаза», ограничивавших «Укрнафту» в праве свободной продажи газа на рынке, — резкое повышение тарифов на использование недр и невыполнение решений местных судов.

При этом Коломойский, Боголюбов и Палица настаивали на выплате не только основной суммы, но и процентов, набежавших за время рассмотрения дела, — в общей сложности более $6 млрд.

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«Для лучшего понимания масштабов требований: офшорные компании пытались взыскать с государства сумму, превышающую все расходы на образование и науку в 2021 году и составляющую примерно половину расходов государства на пенсии», — пояснил Малюська.

Киев через «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом (50% плюс одна акция) «Укрнафты», однако руководство компании фактически контролируется группой «Приват» Коломойского.

Автор
Михаил Котляр
Игорь Коломойский Украина арбитраж суд
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